Erdoğan’a göre ‘yokluk ve sefalet tarihe gömüldü’: Sıra seçimi kazanmakta

Cumhurbaşkanı, ülkedeki yokluk ve sefaletin tarihe gömüldüğünü savunarak, “İnşallah 2023’le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız” dedi.

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Erdoğan, AKP İstanbul il başkanlığının Galatasaray NEF Stadyumu’nda düzenlediği ‘İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer’ programında partililere seslendi.

AA’nın haberine göre 2023 seçiminde ‘bayrağı zirveye dikeceklerini’ belirten Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Ey İstanbul, AK Parti husumeti kisvesi altında milletimizle bin yıllık hesabını görmeye çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?

* Saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, hangi engeli koyarlarsa koysunlar vız gelir. Başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım ileriye taşıyarak ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak, yoklukları, sefaleti, geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek, içeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkarttıysak inşallah 2023’le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız.

* Buradan genel başkan sıfatıyla, şahsımdan başlayarak, tüm genel merkez yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yeni bir görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyelerini ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Aynı şekilde ikamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi, partimize yeni bir üye katılması için teşvik edeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği, 85 milyonun tamamına yayacağız. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah’ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez.