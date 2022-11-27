Uzmanlar uyarıyor: Twitter hesabınızı silmek çok tehlikeli olabilir

Uzmanlara göre Twitter hesabınızı silmek, suçluların, dolandırıcıların adınızı kullanmasına olanak tanıyan çok tehlikeli bir hareket olabilir.

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Dünyanın en zengini Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın alması sonrası her şeyin eskisi gibi devam etmeyeceği biliniyordu. Ama Musk’ın aldığı kararlar, sosyal medya platformunu temelden sarstı.

Binlerce personelin istifa edip bir o kadarının da işten atılmasıyla tüm departmanların içinin boşaltılması ve paralı mavi tik kararı sonrası kullanıcılar da Twitter’dan uzaklaşıyor.

Musk’ın patron koltuğuna oturmasının ardından sadece altı günde 877 bin Twitter hesabı devre dışı bırakıldı.

Bu karmaşa içinde başka bir sosyal medya platformu Mastodon’a geçen ay boyunca bir milyondan fazla kullanıcının katıldı.

Musk’ın her gün değişen tavırlarından sıkıldıysanız bu durum size de çekici gelebilir. Ama Forbes’tan Davey Winder’ın haberine göre birçok uzman bunu yaparken hesabınızı silmenizin büyük bir hata olabileceği konusunda uyarıyor.

Çünkü hesabınız silindikten sonra profil adınız herhangi biri tarafından ele geçirilebilir hale geliyor. Bu da adınızın ve statünüzün başka amaçlar için kullanılmasına yol açabilir. Hukuk firmaları ve güvenlik uzmanları durumun tehlikesine dikkat çekiyor.

Üstelik mavi tikin artık parayla satın alınacak olması da doğrulama süreçlerini bulandırıyor ve tehlikeyi artırıyor.

Uzmanlar bu sebepten dolayı, kullanıcı isminizi korumak için hesabı silmek yerine koruma altına almayı öneriyor. Buna göre ilk önce hesap ayarlarına gidip ‘ayarlar ve gizlilik’ seçeneklerinden tweetlerinizi korumalı hale getirebilirsiniz.

Artık paylaşımlarınız korunuyor. Yani yalnızca onayınız olan takipçiler onları görebilir. Ayrıca sizi takip etmek isteyen herkesin sizden izin alması gerekiyor. Bu noktada uzmanlar, tamamen platformdan uzaklaşmak isteyenler bir seçenek daha sunuyor. Profilinizi korumalı hale getirdikten sonra mevcut tüm takipçileri engelleyebilirsiniz. Ayrıca ve tüm tweet ve doğrudan mesajlarınızı silebilirsiniz. Böylelikle hem profil isminizi korumuş olur hem de platformdan kopmuş olursunuz.