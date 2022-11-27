Kadıköy’de kadınların eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

Kadın ve LGBTİQ+ örgütleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, bugün için Kadıköy İskelesi’nde eylem çağrısında bulunmuştu. Polis, alandaki kişileri gözaltına alıyor.

Fotoğraf: Twitter/Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Emekçi Kadınlar Derneği, Eşitlik Kadın Örgütü, FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği, Kadınlar Direnişte, Kadın Meclisleri, Kırmızı Gazete, LGBTİQ+ Meclisleri ve Sosyalist Kadın Hareketi, bugün için Kadıköy İskelesi’nde eylem çağrısında bulunmuştu.

Kadıköy Kaymakamlığı, söz konusu eylemi ‘etkinliğin açık alanlarda yapılması halinde toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğinden’ dolayı bugün yasakladığını duyurmuştu.

Kadınlar, kararın ‘keyfi’ olduğunu belirterek ve “Yasağı tanımıyoruz” diyerek alana gitti.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından eylemimize yönelik keyfi yasaklama duyurusuna ilişkin açıklamamızdır.



Kadınları keyfi yasaklarla durduramayacaksınız. Hep beraber Kadıköy’de olacağız. pic.twitter.com/rnnaovDWBd — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) November 27, 2022

Polis, eylem yapılmasını engelleyerek alandakileri gözaltına alıyor.

Gözaltına alınanların sayısı henüz belli değil. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun paylaştığına göre, platformun genel sekreteri Fidan Ataselim dahil 40’tan fazla platform üyesi gözaltına alındı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak aralarında Genel Sekreterimiz Fidan Ataselim'in de bulunduğu 40'ı aşkın üyemiz gözaltına alındı.



Arkadaşlarımızı alacağız. Kadınları durduramayacaksınız! pic.twitter.com/8WqrfLkhVY — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) November 27, 2022

İki gün önce kadınlar, Taksim’de de eylem yapmak istemiş ama kaymakamlık yasaklamıştı. Polis de alandaki çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.