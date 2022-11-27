Erdoğan: Sisi, görüştüğümüz için çok mutlu olmuş, Suriye’yle de bu iş yoluna girebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yle görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki sürecin başladığını belirterek, “Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır’la bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye’yle de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle önceki hafta el sıkışmıştı.

AKP il başkanlığınca Konya Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Erdoğan, AA’nın haberine göre bu görüşmeye ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

“Sayın Sisi’yle yaptığımız görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinde, olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte, ben kendisine onu da söyledim, bizim Mısır halkıyla ilişkilerimiz farklı, tarih orada var. Son dönemde, bir dokuz yıllık süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar emirinin araya girişiyle bu adımı attık. O sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat, 45 dakika kadar biz Sayın Sisi’yle dar kapsamlı bir görüşme yaptık. ‘Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim, tüm derdimiz, sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz’de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir’ dedik. Çok farklı bazı şeyler daha aramızda konuştuk. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz.”

Ne olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle iş başına gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la da aradaki ipleri koparan Erdoğan’ın, Esad’la da yakın sürede el sıkışabileceğine ilişkin açıklamalar geliyor.