Rapor: Trabzon’da üç yıl önce yaşanan sel felaketinin nedeni kontrolsüz hafriyat

Trabzon’un Araklı ilçesinde üç yıl önce sekiz kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin kaybolduğu sel felaketine dair açıklanan raporda dere yatağına kontrolsüz döküldüğü saptanan hafriyatın taşkına neden olduğu belirtildi.

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DHA’nın haberine göre biri okul olmak üzere 13 binanın yıkıldığı sel felaketine yönelik Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan raporda “Dere yatağına kontrolsüz şekilde dökülen hafriyat, taşkına sebep olan faktörler arasında gösterilmiştir. Benzer şekilde özellikle Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşen taşkın afetlerini tetikleyen sebepler arasında dere yataklarına kontrolsüz hafriyat dökümü önemli yer tutmaktadır” dendi.

Raporla ilgili konuşan KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hakan Ersoy, şu açıklamada bulundu: “Meydana gelen afetin esas sebebi, heyelanın arkasında biriktirdiği suyun patlaması ve büyük bir debiyle aşağıya doğru hareket etmesi. Dere yataklarına yapılan müdahaleler, dere yataklarının kısmen hafriyat malzemeleriyle doldurulması, kesitinin değiştirilmesi gibi etkenler burada katalizör etkisi yapmıştır. Yani taşkının şiddetini artırmıştır.”

Derelere yapılan müdahalelerin afetlere neden olduğunu vurgulayan Ersoy, “Biz bu yaşayan varlığa hiç onu dikkate almadan müdahale eder, yatağını değiştirir, dar kesitlere sokar ya da bu bölgelere imar verirsek bunları yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Ersoy, “Dolayısıyla dere yataklarına sadece dinlenmek için, sadece piknik yapmak için gidip yerleşimlerimizi oralardan uzak tutarsak bu tür doğa kaynaklı olayları afete dönüştürmeyiz” sözlerini de ekledi.

Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran 2019’da şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açmıştı. Heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, dört kişi ise yaralı kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesini sağladı.

Yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü Çamlıktepe’de mağdur olan vatandaşlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçede konut inşa edildi.