Akşam Postası / 27 Ekim 2023

Depremzedeler ‘zehir’ soluyor: 66 örneğin 12’sinde asbest saptandı

6 Şubat depremlerinin vurduğu Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yürütülen inceleme depremzedelerin asbest soluduğunu ortaya koydu.

Zeren Ertaş’ın öldüğü asansörün firma yetkilisi gözaltına alındı

Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

AKP’li vekil: Erdoğan ikinci Atatürk’tür

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk’tür” dedi.

İsrail-Hamas savaşı: AB ülkeleri ‘ateşkes’te anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İsrail-Hamas savaşı için ateşkeste anlaşamadı. İspanya’nın devreye girme önerisine Almanya’dan itiraz geldi.

İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara hafta sonu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla hafta sonu İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Mülteci, göçmen, sığınmacı: Hangisi doğru, hangisi geçerli?

Medya ve Göç Derneği (MGD), mülteci, göçmen ve sığınmacı terimlerinin hangi bağlamlarda kullanılması gerektiğine dair bir rehber yayınladı.

Bella Hadid ‘sessizliği’ için af diledi: Her gün ölüm tehditleri alıyorum

Filistin asıllı model Bella Hadid, Hamas-İsrail savaşında ‘sessiz’ kaldığı için af dileyerek, “Her gün ölüm tehditleri aldığını, güvende hissetmediğini” söyledi.