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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 27 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (saat 10:12) 1800 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 1987 dolardan işlem görüyor. 


Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1800 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Ekim 2023

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AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.