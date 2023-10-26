Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:05) 1795 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1984 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1795 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:05) 1795 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1984 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1795 lira seviyesinde ilerliyor.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.
AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.
İmamoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı onuruna hafta sonu İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.
Bir süredir dalgalı seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 7.677,78 puandan başladı.
Türk Lirası’nın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 28,17 avro/TL 29,76 seviyesinden işlem görüyor.
Bir gram altın şu an (10.12) 1800 liradan işlem görüyor. Spot altın ons başına 1987 dolardan işlem görüyor.