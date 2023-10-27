İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara hafta sonu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla hafta sonu İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna, 28 – 29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte. Ücretsiz geçiş için kartınızı kişiselleştirin.“

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes İstanbulkart’larını kişiselleştirebiliyor. Turistler ve sığınmacılar bu özellikten yararlanamıyor.