Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara hafta sonu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla hafta sonu İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna, 28 – 29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte. Ücretsiz geçiş için kartınızı kişiselleştirin.


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes İstanbulkart’larını kişiselleştirebiliyor. Turistler ve sığınmacılar bu özellikten yararlanamıyor.

SON HABERLER

AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.