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Yaramazlara biraz batar!

Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması: Meclis gereğini yapacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararına ilişkin “Meclis gereğini yerine getirecektir” dedi.

Fotoğraf: TİP

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra TİP’ten milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın bireysel başvurusunu değerlendirmiş, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ hakkı ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının’ ihlal edildiğine hükmetmişti.


AYM, söz konusu kararı İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Atalay’ın davasına bakacak mahkemenin başkanı adliyeden ayrılmıştı. Ve henüz tahliye kararı çıkmadı.

AA’nın haberine göre TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuya dair şunları dedi:

“TBMM’nin tavrı açıktır. Can Atalay’ın milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin oluruyla ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. Can Atalay hakkında Yargıtay’ın kararı Meclis’e geldi ancak Genel Kurul’a sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir.”

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