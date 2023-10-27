Birçok ildeki KYK’larda öğrenciler Zeren Ertaş için eylem yaptı

Türkiye’nin birçok ilinde Aydın’da Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) bindiği asansörün çökmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş için eylem yaptı.
KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekimi 26 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde içinde 16 kişinin olduğu asansör kaymaya başlamış, çıkmaya çalışan Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
Dün Aydın’da oturma eylemi yapan öğrencilere polis müdahale edip döverek gözaltına almıştı.
Gece saatlerinde Türkiye’nin birçok ilindeki yurtlarda öğrenciler dışarı çıkıp Ertaş için KYK yurtlarının durumunu protesto etti.
Barınamıyoruz Hareketi’nin eylemleri Twitter’dan paylaştı.