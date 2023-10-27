Birçok ildeki KYK’larda öğrenciler Zeren Ertaş için eylem yaptı

📍Nevşehir Ayşe Humaşah Sultan Kız Yurdu



Kampüslerimizde, yemekhanelerimizde, yurtlarımızda ve daha birçok yerde öldürülüyoruz. Artık yeter! Bizden daha fazlası gitmesin diye bir aradayız, yaşamak istiyoruz!#KatilKYK pic.twitter.com/zKCP88wRDX