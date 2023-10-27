Yurt müdüründen tepki çeken ‘tavsiye’: Korkuyorsan asansöre binme

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu müdürü, arızalı asansörün düşmesiyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş için toplanan öğrencilere “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre” diye çıkıştı. Müdürün bu sözleri tepki çekti.

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27 Temmuz gecesinde Aydın’daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler, asansörün arızalı olduğunu ve bunu uzun süredir yurt yetkililerine bildirdiklerini ancak asansörün tamir edilmediğini söyleyerek tepkilerini yükseltmişti.

Diken, Sayıştay’ın devlet yurtlarındaki asansörlerin asgari şartları sağlamadığına defalarca dikkat çektiğini ortaya çıkarmıştı.

Öğrenciler, Ertaş’ın ölümüne sadece Aydın’da değil, birçok ilde tepkilerini yükseltiyor.

Bu eylemlerden biri de KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu’nda oldu. Ancak bu eylemde tepki çeken yurt müdürünün ifadeleri toplanan öğrencilerin tepkisini çekti.

Müdür öğrencilere, “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre” dedi. Öğrencilerse “Ne demek binme” diyerek müdüre çıkıştı.

Bu ifadeler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepkisini çekti. Konuya ilişkin haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: “Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek. Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir.”

Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek. Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir. https://t.co/4MmaDYVIZ7 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 27, 2023

Diken, Sinop Üniversitesi’ni arayarak müdürün ismini öğrenmeye çalıştı ancak iletişim merkezindekiler, müdürün ismini bilmediklerini, sadece üniversite hakkında bilgiye sahip olduklarını söyledi.