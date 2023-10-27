Bella Hadid ‘sessizliği’ için af diledi: Her gün ölüm tehditleri alıyorum

Filistin asıllı model Bella Hadid, Hamas-İsrail savaşında ‘sessiz’ kaldığı için af dileyerek, “Her gün ölüm tehditleri aldığını, güvende hissetmediğini” söyledi.

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Filistin konusunda sık sık destek mesajları paylaşan Bella Hadid’in İsrail’in Gazze’ye saldırısında sessiz kalması eleştirilmişti.

Hadid, Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada bu durumundan dolayı af diledi.

“Sessizliğim için beni bağışlayın” diyerek söze başlayan 27 yaşındaki model, her gün yüzlerce ölüm tehdidi aldığını ve telefon numarasının sızdırıldığını söyledi.

Kendisini ve ailesini güvende hissetmediğini belirten Hadid, bu risklere rağmen ‘korkunun bir seçenek olmadığını’ aktardı: “Filistin’deki insanlar ve çocuklar, özellikle de Gazze’dekiler, bizim sessizliğimizi kaldıramaz. Biz değil, onlar çok cesur. Gazze’ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum.”

Hamas’ın saldırılarında yakınlarını kaybeden ve acı çeken İsrailli aileler için de yas tuttuğunu ekleyen Hadid, şunları kaydetti: “Bölgenin geçmişini bir kenara koyarsak, sivillere yönelik her türlü terör saldırısını kınıyorum. Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli. Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli, dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor.”

Hadid, Filistinlilerin Nakba olarak adlandırdıkları ve 750 bin Filistinlinin yerinden edildiği 1948 yılında Nasıra’da doğan babasının ve ailesinin Filistin’den ‘sürüldüğünü’ ve mülteci olmaya zorlandığını söyledi.

Ailesinin 75 yıl boyunca Filistin’e karşı işlenen şiddete tanık olduğunu belirten model, sözlerini birlik mesajı vererek tamamladı: “İnsanlığı ve merhameti savunmak için hep birlikte durmalı ve liderlerimizden de aynısını yapmalarını talep etmeliyiz.”