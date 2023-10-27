Bu hafta yedi film vizyonda: 28 Ekim 1923’e yolculuk

Sinemalarda bu hafta dördü yerli yedi film vizyonda. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırlanan ‘Son Akşam Yemeği’ ve yılın en çok beklenen animasyon filmi ‘Çocuk ve Balıkçıl’ beyazperdede.

Son Akşam Yemeği

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” şeklindeki o meşhur sözünü söylediği 28 Ekim 1923 günü ve gecesinde Çankaya Köşkü’nde ve mutfağında yaşananlar beyazperdeye taşındı. Onur Tuna’nın Atatürk’ü, Pelin Akil’in Latife Hanım, Engin Şenkan ve Azra Aksu’nun Ahir Usta ve torunu Elif olarak başrolleri paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Levent Onan oturuyor.

Çocuk ve Balıkçıl

Yılın en çok beklenen animasyon filmi, büyük usta Hayao Miyazaki’nin on yıl aradan sonra sinemaya dönüşünü simgeliyor. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve küçük Mahito’yu izliyor. Annesini kaybeden Mahito, alelacele babasının yanına taşraya taşınmak zorunda kalır. Burada terk edilmiş bir kulenin civarında oynar, gri bir balıkçıl kuşu sürekli karşısına çıkar. Kısa süre sonra hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar. Büyümek ve yas tutmak hakkında derinlikli bu fantezi, Miyazaki’den beklediğimiz üzere muhteşem bir görsel dünya, olağanüstü renkler ve sürekli canlı tutulan gizemler içeriyor. Yedi yılda tamamlanan filmin tamamı 60 kişilik bir ekip tarafından elle çizildi.

Çok Aşk

Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı film, bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız, Şebnem Sönmez ve Uğur Yücel’in başrollerinde yer aldığı yapım, korsan film satıcısı adamın bir yandan sevdiği kızın diğer yandan da sinema tutkusunun peşinden koşmasını anlatıyor.

Oyun Bitti

İlker Aksum, Can Nergis ve Melih Selçuk’un başrollerini paylaştığı film, air soft oyunları oynayan bir grup arkadaşın, başka bir air soft takımı tarafından aldıkları maç teklifinde yaşadıklarını konu ediniyor.

Bas Gaza Bas

Til Schweiger’ın hem yönetmenliğini yapıp hem de Luna Schweiger ve Tim Oliver Schultz ile başrolü paylaştığı 1991 yapımı Manta’nın devam filmi, yarışçı Bertie ile onun yolundan gitmek isteyen oğlunun hikayesini anlatıyor.

Sır Şeytanın Kurbanları

Haftanın yerli korku filmi, seri cinayetlerin gündemde olduğu bir dönemde bir başkomiserin satanik bir cinayeti araştırmasını odağına alıyor.

Mavka: Ormanın Şarkısı

Oleksandra Ruban ve Oleh Malamuzh’un birlikte yönettiği Ukrayna yapımı film, ormanın içinde sessizce yaşamını sürdürürken yetenekli bir müzisyenle tanışan Mavka’nın hayatının aşkıyla ormanın kalbinin koruyucusu olma görevi arasında seçim yapmak zorunda kalmasını konu alıyor.