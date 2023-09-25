Onur Tuna’nın anatomisi Atatürk’e çok benziyormuş: Plastik makyaj yapmadık

‘Son Akşam Yemeği’ filminde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Onur Tuna’ya anatomisi ‘burundan yukarı kadar Atatürk’e çok benzediği’ için lens dahil hiçbir plastik ekleme yapılmamış. Tuna, “Atatürk’e benzerliğimi görünce tüylerim diken diken oldu” diyor.

27 Ekim Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek filmde, Onur Tuna’yla birlikte, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Aslı Tandoğan, Tuğba Daştan, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Azra Aksu gibi isimler yer alıyor. Yönetmen Levent Onan.

Tuna, benzerliği görünce şaşırdığını söylüyor:

“Benim için hem yeterince özenle çalışmam gereken hem de korkutan bir roldü ama makyaj ve saçla değişimler gerçekleştikten sonra Atatürk’e benzerliğimi görünce insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu anlatılacak bir duygu değil, çok mutluyum. Onun bakışlarına kendimi çekmeye çalıştığımda onun kararlılığını hissettim.”

Tuna’yı makyajıyla Atatürk rolüne hazırlayan Derya Ergün ve ekibi, 1923 tarihindeki Atatürk fotoğraf ve videolarını detaylı olarak analiz edip istedikleri sonuca ulaştıklarını söylüyor.

“Onur beyin anatomisi burundan yukarı kadar Atatürk’e çok benziyor ve makyajı destekliyor. Aslında yüz hatları bize çok yardım etti. Lens bile kullanmamıza gerek kalmadı, böylece bakışlarındaki doğal ışıltı kaybolmadı. Plastik makyaj da yapmadık çünkü o zaman yüzün bütün karakteristik yapısı gidiyor, mimikler tamamen yok oluyordu. Sanatımızla katkıda bulunduğumuz bir Atatürk makyajı oldu.”