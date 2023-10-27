İsrail-Hamas savaşı: AB ülkeleri ‘ateşkes’te anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İsrail-Hamas savaşı için ateşkeste anlaşamadı. İspanya’nın devreye girme önerisine Almanya’dan itiraz geldi.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine savaş ilan eden İsrail, haftalardır Gazze’yi bombalarken bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre AB liderlerinin Brüksel’deki zirvesi yaklaşık beş saat sürdü.

Toplantıda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB’nin İsrail ile Hamas arasında ateşkes için devreye girmesini önerdi. İrlanda ve Belçika başbakanlarından destek geldi. Ama Almanya Başbakanı Olaf Scholz itiraz etti.

Scholz ateşkesin ‘İsrail’in kendini savunma hakkını elinden alacağını’ savundu: “İsrail son derece insani ilkelere sahip bir demokrasi. İsrail ordusunun uluslararası hukuk kurallarına saygı duyduğundan kuşkum yok.“

AB liderleri ‘çatışmalara insani yardım molası’ tanımında anlaştı.

Toplantıdan sonraki ortak bildiride şöyle dendi: “Avrupa Birliği, sivil halkı korumak, yardım sağlamak ve gıda, su, tıbbi bakım ve barınağa erişimi kolaylaştırmak için bölgedeki ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışacak. Bu tür yardımların terör örgütleri tarafından suistimal edilmediğinden emin olunmalı.”

İsrail’in Gazze için üç aşamalı planı