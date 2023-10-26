AB savaşa ‘insani aralar’ verilmesini istedi

Avrupa Birliği (AB), Gazze’de çatışmalara aralar verilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

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Brüksel’deki AB liderler zirvesi sürerken, zirve sonuç bildirisinin Ortadoğu bölümü gazetecilerle paylaşıldı.

AA’nın haberine göre AB ülkelerinin son birkaç gündür üzerinde müzakere ettiği bildiride, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırıları ‘terör eylemi’ olarak nitelendirildi ve kınandı.

Liderler, İsrail’in uluslararası hukuk içinde kendini savunma hakkı bulunduğunu tekrarlayarak, ‘tüm sivillerin her zaman korunması’ gerektiğini vurguladı.

Bildiride, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak şekilde çatışmalara ‘insani aralar’ verilmesi istendi.