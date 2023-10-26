Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB savaşa ‘insani aralar’ verilmesini istedi

Avrupa Birliği (AB), Gazze’de çatışmalara aralar verilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Brüksel’deki AB liderler zirvesi sürerken, zirve sonuç bildirisinin Ortadoğu bölümü gazetecilerle paylaşıldı.


AA’nın haberine göre AB ülkelerinin son birkaç gündür üzerinde müzakere ettiği bildiride, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırıları ‘terör eylemi’ olarak nitelendirildi ve kınandı.

Liderler, İsrail’in uluslararası hukuk içinde kendini savunma hakkı bulunduğunu tekrarlayarak, ‘tüm sivillerin her zaman korunması’ gerektiğini vurguladı.

Bildiride, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak şekilde çatışmalara ‘insani aralar’ verilmesi istendi.

Ateşkes yine çıkmadı: ABD ve Rusya’nın Filistin tasarılarına karşılıklı veto

SON HABERLER

Yurt müdüründen tepki çeken ‘tavsiye’: Korkuyorsan asansöre binme

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu müdürü, arızalı asansörün düşmesiyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş için toplanan öğrencilere “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre” diye çıkıştı. Müdürün bu sözleri tepki çekti.