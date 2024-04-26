Akşam Postası / 26 Nisan 2024

MHP genel başkan yardımcısına göre Bahçeli’nin mesajı Akşener’e de olabilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli’nin sitemli video paylaşımının AKP’ye bir gönderme olmadığını söyledi: “Şarkı sözlerini cumhur ittifakına yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener’e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi…”

İnci’nin ‘ibretlik’ savunması: Akademik özgürlük için direnenlere ‘elitist’ dedi

ABD üniversitelerindeki polis müdahalesini eleştirince tepki yağmuruna tutulan Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Prof. Dr. Naci İnci, okulunda süren protestoları “Küçük bir elitist grubun eylemleri” sözleriyle hedef aldı.

İsias Oteli davası devam ediyor: KKTC Başbakanı Adıyaman’da

KKTC başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Oteli’nde hayatını kaybedenlere ilişkin mahkeme sürecini takip etmek için Adıyaman’a geldi.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında karar

İstiklal Caddesi’nde bombalı terör saldırısını yapan Ahlam Albashır, yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi: Nihai noktaya getirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarrufun yılın ikinci yarısında ‘güçlü bir şekilde devreye gireceğini’ söyledi.

Türkiye iklimi değişiyor: Bu yaz çok sıcak geçecek

Uzmanlara göre Türkiye iklimi değişiyor. Geçen yıl yaz aylarında etkili olan kavurucu sıcaklıkların, bu yıl da rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

Bakanlık IBAN kiralayanları uyardı: Bir yıla kadar hapis cezası

Ticaret Bakanlığı, bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermenin bir yıla kadar hapis cezası olduğunu belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde otomobil ihracatı yüzde 1,7 azaldı

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde 2,5 milyar doların üzerinde binek otomobil ihracatı yapılırdı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre ihracat yüzde 1,7 azaldı.

Britanya’da kişiye özel cilt kanseri aşısı

Britanya’da cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma karşı dünyanın ilk ‘kişiselleştirilmiş’ aşı denemeleri yapılıyor.