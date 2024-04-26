Britanya’da kişiye özel cilt kanseri aşısı

Britanya’da cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma karşı dünyanın ilk ‘kişiselleştirilmiş’ aşı denemeleri yapılıyor.

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Britanya’da cilt kanserinin en ölümcül türü olan ‘melanom’a karşı aşı denemeleri yapılıyor. Bu aşı aynı zamanda dünyanın ilk ‘kişiselleştirilmiş’ mRNA aşısı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre geçen ağustos ayında kafa derisindeki melanom büyümesi ameliyatla alınan 52 yaşındaki Steve Young, aşıyı deneyecek ilk hastalardan biri.

Aşı, kanserin tekrarlamaması için bağışıklık sisteminin, kalan kanserli hücreleri tanımasına ve yok etmesine yardımcı olacak. Son aşama Faz 3’de olan aşının üretiminde mevcut Covid-19 aşılarında kullanılan teknoloji kullanılıyor.

Moderna ve Merck Sharp and Dohme (MSD) tarafından üretilen kombine tedavi, klinik deneyler dışında henüz sağlık sisteminde rutin kullanıma sunulmadı.

Avustralya da dahil diğer bazı ülkeler aşının daha yaygın uygulanıp uygulanmayacağını görmek için hastalar üzerinde denemeler yapıyor.

Aşı, kişiselleştirilerek yani hastanın kendi tümörünün genetik yapısına uyumlu şekilde oluşturuluyor.

University College London Hospitals (UCLH) araştırmacısı Dr. Heather Shaw, aşının melanomlu hastaları tedavi etme potansiyeline sahip olduğunu, akciğer, mesane ve böbrek tümörleri gibi diğer kanserlerde de test edildiğini söyledi: “Kesinlikle hasta için özel olarak üretildi , bunu başka bir hastaya veremezsiniz çünkü işe yaramaz. Bu tür şeyler son derece teknik ve hasta için özel olarak üretiliyor.”

Melanomun yaygın belirtileri şunlar: Yeni bir anormal ben, büyüyen veya değişen bir mevcut ben, önceki normal deri dokusunda değişiklik.