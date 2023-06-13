Hollanda’da cilt kanserlerinden korunmak için hükümet güneş kremi dağıtacak

Avrupa çapında cilt kanseri oranlarının son yirmi yılda ciddi artış göstermesi üzerine ülkeler, hastalığı önlemek için formüller aramaya başladı. İlk örnek Hollanda’dan geldi. Hükümet, artan cilt kanseri vakalarına karşılık ücretsiz güneş kremi dağıtmaya hazırlanıyor.

Sputnik’in haberine göre, Hollanda’da bu yaz okullar, festivaller, parklar, spor salonları ve kamusal alanlarda güneş kremi dağıtma noktaları kurulacak. Amaç herkesin güneş korumasına erişebilmesi ve yüksek maliyet gibi olumsuz faktörlerden etkilenmemesi.

Hollandalı yetkililer, kampanya sayesinde güneş kremi sürmenin ‘sorgulanamaz bir alışkanlığa’ dönüşmesini umuyor. Hafta sonu Breda kentindeki bir festivalde, güneş kremi dağıtımı fiilen başlatıldı. Almanya sınırına yakın Venlo-Venray Hastanesi’nin, çeşitli belediyelerde 120 ilkokulda güneş kremi tedarikini finanse etmek için sigorta şirketleriyle birlikte çalıştığı bildirildi.

Bir dermatolog da ilginç bir öneri sundu: Pandemi sırasında el dezenfektanları için kurulan stantların güneş kremi bulunacak şekilde dönüştürülmesi…

Sağlık yetkililerine göre, son yıllarda sıcaklıkların artmasıyla birlikte cilt kanseri vakalarında rekor artış bildiriliyor. “Güneş kreminin hastalığa karşı en iyi koruma yöntemi olduğu kanıtlandı” diyen uzmanlar, çocukların güneş kremi sürmesinin, diş fırçalama gibi bir ritüele dönüşmesinin önemine dikkat çekiyor.