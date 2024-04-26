Godard’ın ölmeden önce bitirdiği son filmi Cannes’da

Jean-Luc Godard’ın ölümünden bir gün önce tamamlanan filmi ‘Scénarios’nun prömiyeri bu yıl Cannes Film Festivali’nde yapılacak.

Godard’ın ölümünden sonra gösterime girecek ilk filmi olan Scénarios, yönetmenin 2022’de ötenaziyle ölmeden bir gün önce tamamladığı 18 dakikalık bir kısa film. Ayrıca Guardian’ın haberine göre festivalde gösterilecek olan ‘durağan ve hareketli görüntülerin birleşiminden oluşan, okumak ve görmek arasında bir yerde duran’ 34 dakikalık bir tanıtım filmi de Scénarios’yla birlikte gösterilecek.

Godard hakkında bir kitap üzerine çalışan Nicole Brenez, yönetmenin ölümünden önce birkaç film üzerine çalıştığını söylemişti. Yönetmenle uzun zamandır çalışan Fabrice Aragno ve Jean-Paul Battaggia yönetmenden kalan birkaç çalışmayı beyazperdeye aktarmaya çalışıyorlar.

Cannes Film Festivali 15-25 Mayıs’ta yapılacak.