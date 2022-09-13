Fransız yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

Fransız sinema tarihinin en büyük yönetmenleri arasında gösterilen, ‘yeni dalga sinemasının’ kurucularından Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Yönetmenin ölümünü Fransız Liberation gazetesi duyurdu.

Eric Rohmer, Jacques Rivette ve François Truffaut gibi çağdaşlarıyla birlikte Godard, 1950’lerin sonlarında Fransa’da ortaya çıkan deneysel bir film hareketi olan ‘Nouvelle Vague’da (Fransız Yeni Dalgası) önemli bir figürdü. Yeni Dalga, geleneksel sinema anlayışına eleştirel yaklaşan bir akımdı.

Godard, her ne kadar Yeni Dalga ile bütünleşse de bu akımın etkisiyle çektiği filmlerin başarılarıyla yetinmedi ve 68 Mayısı’nda tüm dünyada etkili olan siyasi hareketlilikte bu filmlerinin mevcut burjuva düzenine hizmet ettiğini düşündü. Ve daha politik, işçi sınıfının saflarında yer alacak bir sinema pratiğinin peşine düştü. Tüketime dayalı burjuva hayat anlayışına, günlük yaşamın metalaştırılmasına, yabancılaşmaya, insan iletişimindeki kopuklulara ve çarpık sosyal-siyasal sistemlere odaklandı.

Devrimci bir yaklaşımla ördüğü sineması 60’lara hem sanatsal hem de politik açıdan damga vurdu.

Godard, François Truffaut ile birlikte öğrenciler ve işçilerle dayanışma içinde 1968 Cannes Film Festivali’nin boykotunu örgütleyen kampanyaya da öncülük etmişti.