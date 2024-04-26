MHP genel başkan yardımcısına göre Bahçeli’nin mesajı Akşener’e de olabilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli’nin sitemli video paylaşımının AKP’ye bir gönderme olmadığını söyledi: “Şarkı sözlerini cumhur ittifakına yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener’e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi…”

Fotoğraf: MHP

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin yalnız yürüyüşünü Ferdi Tayfur’un ‘Söyleten sensin’ şarkısıyla paylaşmıştı. Video sosyal medyada AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

TGRT Haber’e konuşan Yalçın videoyla ilgili şunları dedi:

* Bir haber geçti, ‘Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı’ diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, cumhur ittifakına değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur’u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret.

* Oradaki şarkı sözlerini mesela başka bir şekilde düşünelim, şarkı sözlerini cumhur ittifakına yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener’e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlamaya bir alternatif olarak söylüyorum.