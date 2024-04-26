Türkiye iklimi değişiyor: Bu yaz çok sıcak geçecek

Uzmanlara göre Türkiye iklimi değişiyor. Geçen yıl yaz aylarında etkili olan kavurucu sıcaklıkların, bu yıl da rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

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Birçok ilde geçen yıl hazirandan eylüle kadar sıcaklık rekorları kırılmıştı. 2023’ün en yüksek sıcaklığı 49,5 dereceyle Eskişehir’in Sarıkaya ilçesinde ölçülmüştü. Küresel ısınmanın da etkisiyle bu yıl martta birçok ilde hava sıcaklıkları 30’lu dereceleri şimdiden gördü.

TRT Haber’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’de beklenen sıcak hava dalgaları ve uzun vadede yaşanabilecek iklimsel kaymaların olası etkilerini anlattı.

Türkeş’i tespitleri ve beklentileri şöyle: