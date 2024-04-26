Türkiye iklimi değişiyor: Bu yaz çok sıcak geçecek

Uzmanlara göre Türkiye iklimi değişiyor. Geçen yıl yaz aylarında etkili olan kavurucu sıcaklıkların, bu yıl da rekor seviyelere çıkması bekleniyor.
Birçok ilde geçen yıl hazirandan eylüle kadar sıcaklık rekorları kırılmıştı. 2023’ün en yüksek sıcaklığı 49,5 dereceyle Eskişehir’in Sarıkaya ilçesinde ölçülmüştü. Küresel ısınmanın da etkisiyle bu yıl martta birçok ilde hava sıcaklıkları 30’lu dereceleri şimdiden gördü.
TRT Haber’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’de beklenen sıcak hava dalgaları ve uzun vadede yaşanabilecek iklimsel kaymaların olası etkilerini anlattı.
Türkeş’i tespitleri ve beklentileri şöyle:
- Türkiye’nin büyük bir bölümünde sıcaklık martta mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
- Çok büyük olasılıkla bu yaz da Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.
- Güneydoğu Anadolu’da, İç Anadolu’nun mikroklima çukur alanında ve Güneybatı Anadolu’da yüksek sıcaklık rekorları kırılacak.
- Türkiye’de yaz sıcağı 5-7 derece daha yüksek olacak.
- Ülkede yıl boyunca uzun süreli ortalamalardan 3-5 derece sıcak havalar yaşanacak.
- Şiddetli ve aşırı gök gürültülü sağanaklar ve bunların yol açacağı seller daha çok gerçekleşecek.
- Batı Karadeniz’in büyük bölümü, Karadeniz’in iç bölgeleri ve ‘yağmur gölgesi’ adı verilen vadi kuşakları Akdeniz ikliminin etkisi altına giriyor.
- Türkiye çok daha sıcak ve kurak Akdeniz ve step iklimlerinin egemenliğine girecek.
- Kuzeydoğu Anadolu’nun kuzey bölümleri dışında soğuk iklim kuşağı tümüyle ortadan kalkacak.
- Orta ve kötümser senaryolar gerçekleşirse kar yağışı hemen hemen hiç düşmeyeceği için ilkbahar kar erimeleri yaşanmayacak.
- 2070’e kadar Büyük Ağrı’nın tepesindeki buzul takkesinin erimesi bekleniyor.