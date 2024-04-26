ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı gösteriler büyüyor

EMRE ZOR

ABD üniversitelerinde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı gösteriler yayılıyor. Kampüslerde barışçıl gösteriler yapan öğrenciler, polislerin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

ABD’de İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepkiler aylardır sürüyor. 25 Şubat’ta kendini yakan Amerikalı asker Aarom Bushnell, antisemitizmle suçlanarak mezuniyet konuşması iptal edilen Güney-Asyalı Amerikalı Müslüman Asna Tabassum, İsrail karşıtı gösterileri sebebiyle gözaltına alınan Amerikalı Yahudiler…

Ancak bunlar tekil veya kitleselleşmeyen olaylar. İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı gösteriler, geçen haftadan beri üniversite kampüslerinde dalga dalga yayılarak kitleselleşiyor. Öğrenciler, üniversite gazeteleri ve sosyal medya aracılığıyla örgütlenip, kampüslerde çadırlar kuruyor, barışçıl gösteriler düzenliyor. Öğrencilerin üniversite yönetimlerinden belli talepleri var: İsrail’i destekleyen şirketlere finansal yatırımı kesmesi ve İsrail ile ilişkiyi koparması gibi.

500’ü aşkın kişi tutuklandı

ABD üniversiteleri, insan hakları ve özgürlüklerin en çok vurgulandığı yerlerden. Ancak konu İsrail olunca, öğrencilerin özgürlükleri ve hakları polislerin sert müdahalesine kurban gitti. Kampüslerde şimdiye kadar 500’ü aşkın kişi tutuklandı. Öyle ki kampüslerdeki ‘İşte dünya burada değişiyor. Bu değişim seninle ve her gün yaptıklarınla başlıyor’ yazılı tabelaların önünde artık eli coplu polisler var.

The University of Texas at Austin kampüsüne gösterileri bastırması için eyalet askerleri gönderildi. Fotoğraf: X

Üniversite yönetimlerinin kampüslere çağırdığı polisler; matara, bayrak ve pankart taşıyan onlarca göstericiyi gözaltına aldı ve çadırları dağıttı. Polis, bazı kampüslerde göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Dahası, ters kelepçeyle gözaltına alınan profesörler var.

Polislerin sert müdahalesi, gösterilerin yurt çapındaki kampüslere yayılmasına yol açtı.

Columbia, NYU, Yale, Harvard, MIT gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde de gösteriler sürüyor.

Şimdiye kadar en dikkat çekici gösterilerden bazıları şu üniversitelerde: University of Texas at Austin, University of Southern California in Los Angeles, Emerson College in Boston, Emory University.

University of Texas at Austin

‘Muhafazakarların kalesi’ diye bilinen Texas eyaletindeki üniversitenin kampüsüne, gösterileri bastırması için eyalet askerleri gönderildi. Teçhizatlı ve kimi at üstündeki onlarca eyalet askeri, gösteri yapan öğrencilerin yolunu kapattı. Öğrenciler, ‘‘Bizi korkutamazsınız’’ ve ‘‘Kampüsümüzden defolun’’ sloganları attı.

BREAKING: Governor Abbot has sent in State Troopers to the University of Texas



The students chant “You don’t scare us” and “Get off our campus”.



These students are true Americans pic.twitter.com/lkaR7T70DP — Khalissee (@Kahlissee) April 24, 2024

Onlarca gösterici kampüste gözaltına alındı. Eyalet askerlerinin sert müdahalesinin ardından, çarşamba, üniversitenin akademisyenleri, ‘Öğrencilere askeri müdahale’ye karşı ortak bildiri yayınladı.

Bildiride öğrencilere müdahaleyi kınayan akademisyenler, ‘‘Yarın ders yok. Sınav yok. Notlandırma yok. Ödev yok’’ diyerek gösterilere katılacaklarını belirttiler.

Gösterilerin yapıldığı yer, Cumhuriyetçi eyalet valisi Greg Abbott’un konağına yürüme mesafesinde. Abbott, X hesabından, tutuklamaların göstericiler dağılana kadar süreceğini söyledi ve ekledi: “Bu protestocular hapse atılmalı. Teksas’ın herhangi bir devlet koleji veya üniversitesinde nefret dolu, Yahudi karşıtı protestolara katılan öğrenciler okuldan atılmalıdır.”

Arrests being made right now & will continue until the crowd disperses.



These protesters belong in jail.



Antisemitism will not be tolerated in Texas. Period.



Students joining in hate-filled, antisemitic protests at any public college or university in Texas should be expelled. https://t.co/XhLlQdvUl0 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 24, 2024

Texas’ın Cumhuriyetçi Kongre üyesi Beth Van Duyne, gösterici öğrenciler için, “tutuklayın, okuldan atın, vizeleri varsa iptal edip sınırdışı edin” diye yazdı.

Emerson College in Boston

Şimdiye kadar göstericilere en sert müdahale, Boston eyaletindeki Emerson College’daydı. Polis, üniversite kampüsünde kurulan Filistin yanlısı kampta 108 göstericiyi tutukladı. Öğrenciler ve polis, şiddetli çatışma sırasında yaralandıklarını söyledi.

Mass arrests begin pic.twitter.com/IqBJLdrbTE — Working Mass (@DSAWorkingMass) April 25, 2024

Bir öğrencinin GBH News’la paylaştığı görüntülere göre, perşembe sabahı kan lekelerini ve duvar yazılarını temizlemek için bölgeye belediye ekipleri gönderildi.

Pazardan beri gösterilere katılan ve çarşamba gözaltına alınan 20 yaşındaki Willow Torres, ‘‘Polis, bizi, göstericileri ara sokakta çevreledi. Bir polis, hırkamı arkadan çekerek beni yere itti ve ellerimi arkada bağladı. Vahşiceydi’’ dedi.

Georgia eyalet devriyesi memuru, Filistin yanlısı göstericiyi kampüste gözaltına alıyor. Fotoğraf: Mike Stewart/AP

Georgia eyaletindeki Emory University’de Felsefe Bölüm başkanı Noelle McAfee, kampüsteki gösterilerde ters kelepçeyle gözaltına alındı. McAfee, kendisini kameraya çeken kişiye, ‘‘Felsefe bölümüne gözaltına alındığımı haber verir misiniz?” dedi.

WATCH: Among those arrested today were Noelle McAfee, Chair of the Philosophy Department at Emory University.



I’ve asked for a comment from Emory on this arrest, no word yet.



This video provided to us by an #Emory PHD student. You can hear him in this video. @ATLNewsFirst pic.twitter.com/86aJgb7NUX — Patrick Quinn (@PatrickQuinnTV) April 25, 2024

Gösterilerde, üniversitenin ekonomi profesörü Caroline Fohlin de gözaltına alındı.

Emory University’de ekonomi profesörü Caroline Fohlin. Fotoğraf:CNN

University of Southern California in Los Angeles

University of Southern California in Los Angeles’da, çarşamba yaklaşık yüz gösterici vardı. Polis, göstericilerin kampını dağıttı. Göstericiler ‘Utanç verici‘ diye slogan atarken, polisler en az bir protestocuyu gözaltına aldı.

Üniversitede kamu politikası yüksek lisans öğrencisi 26 yaşındaki Claudia Galliani, “Filistin’i savundukları için vahşete maruz kalan Columbia ve ABD’nin diğer kampüslerindeki öğrencilerle dayanışmak için” gösteriye katıldığını söyledi. Ayrıca protestocuların dışlandığını ve antisemitizmle suçlandığını belirtti.

University of Southern California in Los Angeles kampüsü. Fotoğraf: David Swanson/Reuters

Çarşamba okul kampüsü kapatıldı. Polis, perşembe göstericilere yine sert müdahale etti ve 93 öğrenci gözaltına alındı.

Daha sonra üniversite, genellikle 65 bin kişinin katıldığı mezuniyet törenini ‘kampüsteki karışıklık’ ve ‘güvenlik gerekçesiyle’ iptal ettiğini duyurdu.

Öğrenciler ne istiyor?

Gösterilere sadece Müslüman Filistinliler değil; Amerikalılar, Yahudiler, Araplar ve çeşitli etnik ve dini kimlikten insanlar katılıyor. Öğrenciler, sadece tarihin ‘doğru tarafında olmak’ istemiyor. Öğrencilerin üniversite yönetimlerinden somut talepleri var.

Öğrencilerin isteği, üniversitelerinin doğrudan İsrail’i destekleyen şirketlere finansal yatırımı kesmesi ve İsraille ilişkiyi koparması. Ayrıca gösteri yapma haklarının engellenmesine tepkililer.

Örneğin, Columbia University’deki öğrenciler, üniversitelerinin Amazon ve Google gibi İsraille doğrudan iş yapan şirketlere yatırımları kesmesini talep ediyorlar.

Yale University’deki Bağış Adaleti Koalisyonu ve Cornell University’deki öğrenci dernekleri gibi bazı gruplar da, üniversitelerinin silah üreticilerine yatırımı kesmesini talep ediyor.

Öğrenciler, taleplerini gerçekleştirmek için okul yönetimlerine ilk defa baskı yapmıyor. ABD’de öğrenci gösterileri yaygın.

Özellikle 1970 ve 1980’lerde onlarca kampüste, öğrenciler, üniversite yönetimlerine Güney Afrika’daki Apartheid rejimini destekleyen şirketlerle finansal bağlarını kesmesi için baskı yapmış ve başarılı olmuştu.

Yaklaşık 400 Michigan University öğrencisi, Güney Afrika’daki ırk ayrımcılığına karşı gösteride.

New York Times, yerel haberleri, öğrenci gazetelerini ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek gösterilerin yapıldığı üniversiteleri listeledi.