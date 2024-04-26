İnci’nin ‘ibretlik’ savunması: Akademik özgürlük için direnenlere ‘elitist’ dedi

ABD üniversitelerindeki polis müdahalesini eleştirince tepki yağmuruna tutulan Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Prof. Dr. Naci İnci, okulunda süren protestoları “Küçük bir elitist grubun eylemleri” sözleriyle hedef aldı.
İnci, ABD’de İsrail karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan profesör görüntüleri görünce Amerikan üniversitelerindeki ‘akademik özgürlük için derin kaygı duyduğunu’ söyledi.
İnci’ye bu sözlerinden sonra ‘atanmış’ olduğu, akademisyenleri okuldan uzaklaştırıldığı ve öğrencileri ihbar ettiği hatırlatılarak tepkiler geldi: “Şu pişkinliğe bakar mısınız?”
Eleştirilerden ‘incinen’ İnci’den yeni bir açıklama geldi:
“Boğaziçi Üniversitesi olarak bu şiddete ve baskıya tepki amacıyla dün yayınladığımız açıklamaya verilen tepkileri de ibretle izliyorum. Üniversitemizi kendi kurtarılmış bölgesi ve tahakküm alanı olarak gören küçük bir elitist grubun eylemleri kampüsümüzde 3 yıldır devam ediyor.
Aymaz söylemleri, yalan ve iftiraları, hakaretleri ve üniversitemizin itibarını hedef alan açıklamalarına rağmen, okulumuzda eğitime ve diğer öğrencilerin huzur ortamına zarar vermedikleri sürece bu kişilere hiç bir müdahalede bulunulmadı. Şiddete başvuran, hatta doğrudan can güvenliğimi hedef alan eylemlere karışan bazı kişiler dahi bugün özgürler ve eğitimlerine devam ediyorlar.
Üniversitemizde hak etmedikleri bir takım imtiyazlar talep eden, yönetici koltuklarını kendi özel mülkü zanneden ve bunlar elinden alınınca öğrencilerimizi kendi iktidar mücadelesine alet etmeye çalışan ve kendi ihtirasları için üniversitemize saldıranların, bugün ABD kampüslerinde Gazze’de yaşanan soykırıma karşı barışçıl yollardan seslerini yükselten kahraman öğrencilerle hiçbir ilgisi yoktur. Kendi çıkarları için kendi üniversitelerini itibarsızlaştırmaktan başka gündemi olmayan bu kişileri, en azından İsrail vahşetine karşı duran insanları kendi amaçlarına alet etmeyecekleri bir vicdani vasata davet ediyorum.”
İnci’nin Boğaziçi’ndeki eylemleri küçümsemesine tepkiler gecikmedi.