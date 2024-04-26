İnci’nin ‘ibretlik’ savunması: Akademik özgürlük için direnenlere ‘elitist’ dedi

ABD üniversitelerindeki polis müdahalesini eleştirince tepki yağmuruna tutulan Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Prof. Dr. Naci İnci, okulunda süren protestoları “Küçük bir elitist grubun eylemleri” sözleriyle hedef aldı.

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İnci, ABD’de İsrail karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan profesör görüntüleri görünce Amerikan üniversitelerindeki ‘akademik özgürlük için derin kaygı duyduğunu’ söyledi.

İnci’ye bu sözlerinden sonra ‘atanmış’ olduğu, akademisyenleri okuldan uzaklaştırıldığı ve öğrencileri ihbar ettiği hatırlatılarak tepkiler geldi: “Şu pişkinliğe bakar mısınız?”

Eleştirilerden ‘incinen’ İnci’den yeni bir açıklama geldi:

“Boğaziçi Üniversitesi olarak bu şiddete ve baskıya tepki amacıyla dün yayınladığımız açıklamaya verilen tepkileri de ibretle izliyorum. Üniversitemizi kendi kurtarılmış bölgesi ve tahakküm alanı olarak gören küçük bir elitist grubun eylemleri kampüsümüzde 3 yıldır devam ediyor.

Aymaz söylemleri, yalan ve iftiraları, hakaretleri ve üniversitemizin itibarını hedef alan açıklamalarına rağmen, okulumuzda eğitime ve diğer öğrencilerin huzur ortamına zarar vermedikleri sürece bu kişilere hiç bir müdahalede bulunulmadı. Şiddete başvuran, hatta doğrudan can güvenliğimi hedef alan eylemlere karışan bazı kişiler dahi bugün özgürler ve eğitimlerine devam ediyorlar.

Üniversitemizde hak etmedikleri bir takım imtiyazlar talep eden, yönetici koltuklarını kendi özel mülkü zanneden ve bunlar elinden alınınca öğrencilerimizi kendi iktidar mücadelesine alet etmeye çalışan ve kendi ihtirasları için üniversitemize saldıranların, bugün ABD kampüslerinde Gazze’de yaşanan soykırıma karşı barışçıl yollardan seslerini yükselten kahraman öğrencilerle hiçbir ilgisi yoktur. Kendi çıkarları için kendi üniversitelerini itibarsızlaştırmaktan başka gündemi olmayan bu kişileri, en azından İsrail vahşetine karşı duran insanları kendi amaçlarına alet etmeyecekleri bir vicdani vasata davet ediyorum.”

İnci’nin Boğaziçi’ndeki eylemleri küçümsemesine tepkiler gecikmedi.

"küçük bir elitist grubun eylemleri" mi??? Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri (binlerce kişi) olarak, bu ülkenin geleceğinin teminatı olan #ÖzerkÖzgürDemokratikÜniversite için tam 1209 gündür #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz! 3. Yıldönümünden: https://t.co/7VeHA4QFTS https://t.co/xjtN9CDto1 — Can Candan (@yunusunbabasi) April 26, 2024

Sayın Naci Inci (@MNaciinci) yazılana cevap vermiş ama gönderdiği metni cevaplara kapatmış. Aşağıdaki metnine şu cevabımı elden ele kendisine ulaştırma konusunda destek verirseniz sevinirim. Eminim yazdıklarını cevaba kapatması o yazdıklarına bağlamı içerisinde verilecek… https://t.co/6V6TBudfMR — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) April 26, 2024

Sırf size ve üniversitemize AKP hükümeti tarafından uygulanan yıkıcı müdahalelerine karşı çıktığı için türlü türlü bahaneler uydurup kampüslere girişini yasakladığınız hocalarımız sandığınız gibi küçük bir elitist grup değil, yok etmeye çalıştığınız Boğaziçi kültürünün son… https://t.co/mGJd7XRzGy pic.twitter.com/65UkKQ84Pa — Boğaziçi Üniversitesi ÖTK (@boun_otk) April 26, 2024