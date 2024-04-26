Boğaziçi’nin ‘kayyım’ rektörü, ABD’deki ‘akademik özgürlük’ için kaygılanmış

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Prof.Dr. Naci İnci, ABD’de İsrail karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan profesör görüntüleri görünce Amerikan üniversitelerindeki ‘akademik özgürlük için derin kaygı duyduğunu’ söyledi.

İnci’ye bu sözlerinden sonra ‘atanmış’ olduğu, akademisyenleri okuldan uzaklaştırıldığı ve öğrencileri ihbar ettiği hatırlatılarak tepkiler geldi: “Şu pişkinliğe bakar mısınız?”

ABD’de Columbia Üniversitesi’ndeki Filistin protestolarında 108 öğrenci tutuklandı. Tutuklamaların ardından protestolar Harvard, Rice, MIT ve Yale Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 30 üniversiteye yayıldı.

Bu üniversitelerden biri de Emory Üniversitesi. Polisler İsrail’i protesto eden öğrencilere biber gazı ve elektroşok silahlarıyla saldırdı ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee’yi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Kendisini eleştiren öğretim üyelerini görevden alan ve okuldan uzaklaştıran, onlarca öğrencisini katıldığı eylemler nedeniyle bizzat şikayet edip bazılarının tutuklanmasına neden olan Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü İnci, McAfee’nin gözaltına alındığı görüntüleri alıntılayarak X hesabında ‘akademik özgürlük’ten dem vurdu.

Emory Üniversitesi’ni de etiketleyen İnci’nin X hesabındaki paylaşımı şöyle:

“Emory Felsefe Bölüm Başkanı’nın tutuklanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu rahatsız edici olay, akademik özgürlüğün durumu hakkında ciddi endişeler uyandırmakla kalmayıp, saygın akademik kurumların itibarına da gölge düşürmektedir. Gazze’deki vahşete karşı barışçıl seslerini yükselten akademik camia ile dayanışma içerisindeyiz.”

We are deeply saddened by the arrest of Emory's Department Chair of Philosophy. This troubling incident not only raises serious concerns about the state of academic freedom but also casts a shadow over the reputation of respected academic institutions. We stand in solidarity with… https://t.co/27IHrtxeuk — M. Naci İnci (@MNaciinci) April 25, 2024

İnci’nin bu paylaşımına sosyal medyadan tepkiler geldi. O tepkilerden bazıları şöyle:

Şu pişkinliğe bakar mısınız?



Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü @MNaciinci ABD’deki “akademik özgürlüğün durumundan derin kaygı duyduğunu” açıklamış. Adeta şaka gibi…@MNaciinci akademik özgürlüğe hakikaten değer veriyorsa, önce üniversitesindeki hocalara, öğrencilere… https://t.co/Bt9ClljoA7 — Namık Tan (@NamikTan) April 26, 2024

ABD'de direnen öğretim üyelerine destek veren Boğaziçi rektörü. Çifte standart lafının bile yetmediği anlar https://t.co/bXcXqBG53r — rusen cakir (@cakir_rusen) April 26, 2024

Naci bey: Siz bu ülkede, Üniversiteye hoca alınmama konusunda yakınan twit atacak son insansınız.



Bir gün bu atama ile geldiğiniz göreviniz bitecek, aklı çalışan her insanın hatırasında acı bir tat ile kalacaksınız. Aynaya bakıp “değer miydi?” diye sorun…



Twitinizi yorumlara… https://t.co/I9d4yIhaEQ — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 25, 2024

Türkiye'deki İslamcıların ve AKP'nin belgeseli gibi bir twit bu. https://t.co/hcwZCiaabI — İrfan Aktan (@irfanaktans) April 26, 2024

Kendi öğretim üyelerini Boğaziçi kampüsüne sokmayan atanmış rektör efendi utanmadan bir de akademik özgürlükten bahsediyor… https://t.co/BXQ8hrV5KE — Dr. Savash Porgham (@Savash_Porgham) April 25, 2024

Bugün bu mesajların geçilmesi için göklerden bir emir gelmiş anlaşılan 🙂



Naci İnci'nin "akademik özgürlük ve saygın üniversitelerin repütasyonu için endişeleniyoruz" yazmasına patladım resmen. Biraz da rektörü olduğu üniversite için endişelenir umarım…https://t.co/alQaX8iuWO — can gurses (@canitti) April 25, 2024

Hangi ofislere büyük bir boy aynası gerekir? En başta bizdeki üniversite rektörlerinin… https://t.co/y8T9i0qSWZ — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) April 26, 2024