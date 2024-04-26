Boğaziçi’nin ‘kayyım’ rektörü, ABD’deki ‘akademik özgürlük’ için kaygılanmış

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Prof.Dr. Naci İnci, ABD’de İsrail karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan profesör görüntüleri görünce Amerikan üniversitelerindeki ‘akademik özgürlük için derin kaygı duyduğunu’ söyledi.
İnci’ye bu sözlerinden sonra ‘atanmış’ olduğu, akademisyenleri okuldan uzaklaştırıldığı ve öğrencileri ihbar ettiği hatırlatılarak tepkiler geldi: “Şu pişkinliğe bakar mısınız?”
ABD’de Columbia Üniversitesi’ndeki Filistin protestolarında 108 öğrenci tutuklandı. Tutuklamaların ardından protestolar Harvard, Rice, MIT ve Yale Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 30 üniversiteye yayıldı.
Bu üniversitelerden biri de Emory Üniversitesi. Polisler İsrail’i protesto eden öğrencilere biber gazı ve elektroşok silahlarıyla saldırdı ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee’yi ters kelepçeyle gözaltına aldı.
Kendisini eleştiren öğretim üyelerini görevden alan ve okuldan uzaklaştıran, onlarca öğrencisini katıldığı eylemler nedeniyle bizzat şikayet edip bazılarının tutuklanmasına neden olan Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü İnci, McAfee’nin gözaltına alındığı görüntüleri alıntılayarak X hesabında ‘akademik özgürlük’ten dem vurdu.
Emory Üniversitesi’ni de etiketleyen İnci’nin X hesabındaki paylaşımı şöyle:
“Emory Felsefe Bölüm Başkanı’nın tutuklanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu rahatsız edici olay, akademik özgürlüğün durumu hakkında ciddi endişeler uyandırmakla kalmayıp, saygın akademik kurumların itibarına da gölge düşürmektedir. Gazze’deki vahşete karşı barışçıl seslerini yükselten akademik camia ile dayanışma içerisindeyiz.”
İnci’nin bu paylaşımına sosyal medyadan tepkiler geldi. O tepkilerden bazıları şöyle: