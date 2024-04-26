ABD’de Filistin dalgası: 30 üniversitede İsrail protesto ediliyor

Columbia Üniversitesi’ndeki Filistin protestolarında 108 öğrenci tutuklandı. Tutuklamaların ardından protestolar Columbia, Harvard, Rice, MIT ve Yale Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 30 üniversiteye yayıldı.

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Columbia Üniversitesi’nde 17 Nisan’da ‘Gazze Dayanışma Kampı’ kurulmuştu. Columbia Üniversitesi Rektörü Nemat Shafik, ertesi gün polise kampı kaldırttı ve 108 öğrenciyi tutuklattı.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri, Shafik’in geçen hafta Filistin yanlısı protestocuları kampüsten uzaklaştırmak için New York Polis Departmanını göreve çağırma kararının, son günlerde New York’taki ve ülke genelindeki üniversitelerde patlak veren ve giderek sertleşen gösterilerin fitilini ateşlediğini söyledi.

Columbia öğrencisi Rachel, “Bence bardağı taşıran damla bu oldu, çünkü öğrenciler rektör tarafından inanılmaz derecede baskı altına alınmış ve sansürlenmiş hissediyorlar” dedi.

NBC News’ın aktardığına göre başka bir öğrenci de şöyle konuştu: “Ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerde senkronize bir eylem gerçekleştiriyoruz. Bu ABD’nin çok ötesinde kolektif bir hareket.”

MIT, Texas Üniversitesi, California State Polytechnic Üniversitesi, Humboldt Üniversitesi gibi İsrail karşıtı gösterilerin olduğu diğer okullarda da Filistin yanlısı dayanışma kampları kuruldu.

Reuters‘a göre ülke genelindeki üniversitelere yayılan gösterilerde toplamda en az 550 protestocu gözaltına alındı.

Salı, Amerikan Senato’sunda 25 Cumhuriyetçiden oluşan bir grup Başsavcı Merrick Garland’a bir mektup göndererek Biden yönetiminden ülke genelindeki protestoları ele almasını istedi. Mektupta şu ifadeler kullanıldı:

“Hamas yanlısı bu isyancılar üniversite kampüslerini fiilen kapatmış ve Yahudi öğrencileri okullarımızdan kovalamışlardır. Düzeni sağlamak ve üniversite kampüslerindeki Yahudi öğrencileri korumak için harekete geçmeniz gerekiyor.”

Öte yandan mektupta Filistin yanlısı protestocuların korunmasına dair herhangi bir talep bulunmuyor.