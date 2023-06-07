Boğaziçi Üniversitesi’nde Naci İnci’yi protesto eden dört öğrenciye bir yıl denetim

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım rektörü’ Naci İnci’nin 14 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto ederken gözaltına alınan sekiz öğrenciden dördü ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezalarını ertelediği sanıkların bir yıl denetime tabi tutulmalarına hükmetti.

Görsel: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye ‘kayyım rektör’ atadığı İnci’nin 6284 sayılı Kanun kapsamında kendisi için koruma kararı çıkartarak 14 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine bir grup öğrenci ‘6284 senin mi sandın’ yazılı pankart açarak ve rektörlük binasına kırmızı boya dökerek İnci’yi protesto etmişti. Protestolarda gözaltına alınan sekiz öğrenci altı ay ila yedi yıl arasında hapis istemiyle İstanbul 60’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

Davanın karar duruşması bugün görüldü.

Savcılık, tüm öğrencilerin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan beraati, dört öğrencinin ayrıca ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatları beraat talep etti.

Bir yıl denetim

Davayı karara bağlayan mahkeme, öğrencilerin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.

Dört öğrenciyi ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 10’ar ay hapisle cezalandıran mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezalarının bulunmaması ve bir daha suç işlemekten çekinecekleri yönünde olumlu kanaat oluşması dolayısıyla cezalarını ertelediği sanıkların bir yıl denetime tabi tutulmalarına hükmetti.