Yılın ilk çeyreğinde otomobil ihracatı yüzde 1,7 azaldı

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde 2,5 milyar doların üzerinde binek otomobil ihracatı yapılırdı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre ihracat yüzde 1,7 azaldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomotiv endüstrisinin Ocak-Mart 2024’teki 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık dış satışının yüzde 28,2’si binek otomobiller.

TRT Haber’in aktardığına göre geçen yılın aynı döneminde binek otomobil ihracatı 2 milyar 625 milyon 457 bin dolardı. Bu yılsa yüzde 1,7 azalışla 2 milyar 578 milyon 961 bin dolara geriledi.

Ülkelere göre binek otomobil gerçekleştirilen ihracat rakamları şöyle:

Fransa’ya 410 milyon 415 bin dolar

İtalya’ya 357 milyon 286 bin dolar

Britanya 328 milyon 32 bin dolar

Almanya 244 milyon 611 bin dolar

İspanya’ya 185 milyon 353 bin dolar

Polonya’ya 148 milyon 545 bin dolar

Slovenya’ya 100 milyon 57 bin dolar

Fransa, İtalya ve Britanya’ya üç ayda gerçekleştirilen 1 milyar 96 milyon 32 bin dolarlık ihracat, toplam binek otomobil dış satışının yüzde 42,5’ine karşılık geliyor.