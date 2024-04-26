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Yaramazlara biraz batar!

Yılın ilk çeyreğinde otomobil ihracatı yüzde 1,7 azaldı

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde 2,5 milyar doların üzerinde binek otomobil ihracatı yapılırdı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre ihracat yüzde 1,7 azaldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomotiv endüstrisinin Ocak-Mart 2024’teki 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık dış satışının yüzde 28,2’si binek otomobiller.


TRT Haber’in aktardığına göre geçen yılın aynı döneminde binek otomobil ihracatı 2 milyar 625 milyon 457 bin dolardı. Bu yılsa yüzde 1,7 azalışla 2 milyar 578 milyon 961 bin dolara geriledi.

Ülkelere göre binek otomobil gerçekleştirilen ihracat rakamları şöyle:

  • Fransa’ya 410 milyon 415 bin dolar
  • İtalya’ya 357 milyon 286 bin dolar
  • Britanya 328 milyon 32 bin dolar
  • Almanya 244 milyon 611 bin dolar
  • İspanya’ya 185 milyon 353 bin dolar
  • Polonya’ya 148 milyon 545 bin dolar
  • Slovenya’ya 100 milyon 57 bin dolar

Fransa, İtalya ve Britanya’ya üç ayda gerçekleştirilen 1 milyar 96 milyon 32 bin dolarlık ihracat, toplam binek otomobil dış satışının yüzde 42,5’ine karşılık geliyor.

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İthalat da ihracat da düşüşte

Türkiye’nin ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 22 milyar 251 milyon dolar, ithalatı yüzde 6,3 azalışla 29 milyar 912 milyon dolar olarak kayda geçti.