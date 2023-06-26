Akşam Postası / 26 Haziran 2023

Dolar/TL 26’yı geçti

Seçimden beri yükselen dolar/TL, 26’yı geçti.

Babacan: Kimseye en ufak bir borcumuz yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” dedi.

Gençlerin yarısı ‘aşırı kalabalık’ evlerde yaşıyor

Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki gençlerin yarısı ‘aşırı kalabalık’ evlerde yaşıyor.

Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Çiğdem Mater’in ‘ped’ yerine ‘tampon’ isteği reddedildi: Türk kadını kullanmaz

Gezi tutuklusu sinemacı ve gazeteci Çiğdem Mater, regl olduğunda ‘ped’ yerine ‘tampon’ kullanmak istediğini ancak cezaevi doktorunun “Türk kadını tampon kullanmaz” diyerek isteğini reddettiğini söyledi.

Çevre aktivistleri: Sinpaş, denize foseptik hattı döşedi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te ‘doğayı talan eden’ Sinpaş GYO’nun denize foseptik atık için boru hattı döşediği öne sürüldü.

ABD’deki Türk fonuna girişler sürüyor

Yatırımcılar, ABD’de Türk hisseleri için şemsiye yatırım fonu işlevi (ETF) gören iShares MSCI Türkiye’den (TUR) 25 milyon dolarlık net alım yaptı.