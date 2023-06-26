Akşam Postası / 26 Haziran 2023

Dolar/TL 26’yı geçti
Seçimden beri yükselen dolar/TL, 26’yı geçti.
Rekor tazelendi: Avro/TL 28’i geçti
Asgari ücret, cebe girmeden bir haftada 45 dolar eridi
Babacan: Kimseye en ufak bir borcumuz yok
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” dedi.
Gençlerin yarısı ‘aşırı kalabalık’ evlerde yaşıyor
Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki gençlerin yarısı ‘aşırı kalabalık’ evlerde yaşıyor.
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
Çiğdem Mater’in ‘ped’ yerine ‘tampon’ isteği reddedildi: Türk kadını kullanmaz
Gezi tutuklusu sinemacı ve gazeteci Çiğdem Mater, regl olduğunda ‘ped’ yerine ‘tampon’ kullanmak istediğini ancak cezaevi doktorunun “Türk kadını tampon kullanmaz” diyerek isteğini reddettiğini söyledi.
Çevre aktivistleri: Sinpaş, denize foseptik hattı döşedi
Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te ‘doğayı talan eden’ Sinpaş GYO’nun denize foseptik atık için boru hattı döşediği öne sürüldü.
ABD’deki Türk fonuna girişler sürüyor
Yatırımcılar, ABD’de Türk hisseleri için şemsiye yatırım fonu işlevi (ETF) gören iShares MSCI Türkiye’den (TUR) 25 milyon dolarlık net alım yaptı.