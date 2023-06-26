Babacan: Kimseye en ufak bir borcumuz yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” dedi.

Ali Babacan. (AA/Arşiv)

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10’ar, Demokrat Parti üç milletvekili çıkardı. Yani Meclis’in açılması sonrası 38 milletvekili seçildikleri CHP’den partilerine döndü.

‘Anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık‘

Bugün partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenleyen Babacan, şunları dedi:

“Tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük. Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık.

Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik.”