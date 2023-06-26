Çiğdem Mater’in ‘ped’ yerine ‘tampon’ isteği reddedildi: Türk kadını kullanmaz

Gezi tutuklusu sinemacı ve gazeteci Çiğdem Mater, regl olduğunda ‘ped’ yerine ‘tampon’ kullanmak istediğini ancak cezaevi doktorunun “Türk kadını tampon kullanmaz” diyerek isteğini reddettiğini söyledi.

Fotoğraf: Çiğdem Mater

Gezi’den 18 yıl hapse mahkum edilen Mater, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ‘kadın’ olmayı anlattı.

Bianet‘te kaleme aldığı yazısına “Cezaevlerinde, tıpkı hayatta olduğu gibi kadınla erkeğin, erkeğin avantajına ayrıldığı yerler var. Erkek cezaevlerinde erkekler her hafta görüşte kıyafetlerini ziyaretçilerine verip yeni kıyafetler alabiliyorlar, biz Bakırköy’de aynı şeyi ayda sadece bir kez yapabiliyoruz” sözleriyle başlayan Mater, regl olduğunda yaşadıkları zorlukları şu sözlerle aktardı:

*Ben regl oluyorum, herhalde bu cezaevindeki kadınların yüzde 70’i falan gibi. Hadi devletin gözetimi altındaki kadınların temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekliliğini pas geçelim, her şeyi kantinden alalım diyelim. Kantinde sadece ped var, tampon yok.

*Tampon için dilekçe yazdım, talebim “Tampon bakanlık tarafından belirlenen ‘kantinde satılabilir ürünler’ listesinde olmadığı için” reddedildi. Kadın doğum doktoruyla konuşayım, reçete yazsın diye düşündüm, iki haftada bir Sadi Konuk Hastanesi’nden gelen (erkek) doktor talebimi şöyle reddetti: “Türk kadını tampon kullanmaz.” (Tamponun da milliyeti olduğunu anladığımız anlar.)

*Şimdi mesela, kanıtlayamam ama eminim, kadınlar değil erkekler regl olsaydı, cezaevleri kantinlerinde pedden tampona, boy boy menstural cup’a, her bir şey satılırdı. Hayat tecrübesi konuşuyor! Anlayacağınız hayat kadınlar için cezaevinde de çok zor, çocuklarıyla hapiste olanlara, hastalara, yaş almışlara, yabancılara hiç girmedim bile bakın!