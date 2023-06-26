Seçimden beri yükselen dolar/TL, 26’yı geçti.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artırılmamasından sonra yeniden yükselerek 25’i geçmişti.

Bugün güne 25,4 seviyesinden başlayan dolar, 26’yı da geçti. Şu an 26,03 seviyesinde ilerleyen dolar/TL böylelikle bugün yüzde 3,15 değer kazandı.