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Yaramazlara biraz batar!

Dolar/TL 26’yı geçti

Seçimden beri yükselen dolar/TL, 26’yı geçti.

Fotoğraf: AA

Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.


Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artırılmamasından sonra yeniden yükselerek 25’i geçmişti.

Bugün güne 25,4 seviyesinden başlayan dolar, 26’yı da geçti. Şu an 26,03 seviyesinde ilerleyen dolar/TL böylelikle bugün yüzde 3,15 değer kazandı.

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