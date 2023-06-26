Rekor tazelendi: Avro/TL 28’i geçti

Seçimden beri yükselen avro/TL 28’i geçerek rekorunu tazeledi.
Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.
Seçimden önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faizin yeteri kadar artırılmamasından sonra yeniden yükselerek 27’yi geçmişti.
Bugün güne 27,7-27,8 seviyesinde başlayan avro/TL, 28’i de geçti. Kur şu an 28,32 seviyesinde. Avro/TL böylelikle bugün yüzde 3’den fazla yükseldi.