Asgari ücret, cebe girmeden bir haftada 45 dolar eridi

Geçen hafta açıklandığında 482 dolara denk gelen asgari ücret, dolar kurunun artmasıyla yaklaşık 45 dolar eridi. Asgari ücret saat 12:20 itibarıyla (26,00) yaklaşık 437 dolar.

Asgari ücretli işçilerin ilk zamlı maaşlarıysa 31 Temmuz’dan sonra yatmaya başlayacak.

Asgari ücret 44 dolar. (Reuters-Arşiv)

Asgari ücret, 20 Haziran’da yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira yükseltilmişti. O gün 23,60 olan dolar/TL kuruna göre asgari ücret 482 dolara denk geliyordu.

Merkez Bankası politika faizini 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çıkarmıştı. Piyasa aktörleri bu artışı yeterli bulmayınca döviz kurları sert yükseldi. Saat 12:20 itibariyle dolar/TL 26’yı, avro/TL’yse 28’i geçerek rekor tazeledi.

Şimdiden 45 dolar eridi

Son oranlara göre asgari ücret yaklaşık 437 dolara denk geliyor. Asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolardı. Buna göre asgari ücret bir haftada yaklaşık 45 dolar eridi.

İlk maaşlar 31 Temmuz’dan sonra

Asgari ücrete yapılan artış 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. İşçilerde genellikle çalıştıktan sonra maaşını alıyor. Buna göre mevcut yeni asgari ücret 1 Temmuz tarihinden geçerli olacağı için ilk maaşları banka hesaplarında en erken 31 Temmuz tarihinde görecekler.