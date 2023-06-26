Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki gençlerin yarısı ‘aşırı kalabalık’ evlerde yaşıyor.

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Türkiye’de rekor derecede artan konut ve kira fiyatları geçim sıkıntısı ve konaklama sorununu beraberinde getiriyor.

Yüksek enflasyona rağmen hükümetin kira artışlarını yüzde 25’le sınırlandırmasından sonra yeni tutulan evlerin kira bedelleri fırladı. Meselenin başka bir boyutuysa evlerde oda sayısının yetersiz olması.

Euronews Türkçe’nin haberine göre 15-29 yaş arasındaki gençlerin yarısı ‘aşırı kalabalık evlerde’ yaşıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 51’ken Avrupa Birliği’nde (AB) yüzde 26. Toplam nüfusa bakıldığındaysa Türkiye’de 10 kişiden dördü aşırı kalabalık evlerde ikamet ediyor. Bu oran AB’de sadece yüzde 17.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) tanımına göre aşağıdaki şartlar sağlanmıyorsa bir kişi aşırı kalabalık evde yaşıyor:

Hanedeki çift başına bir oda düşmüyorsa

18 yaş üstündekilere bir oda düşmüyorsa

12-17 yaş arasında ve aynı cinsiyetteki iki kişiye bir oda düşmüyorsa

Cinsiyetleri farklı ise 12-17 yaş arasındaki bir kişiye ayrı bir oda düşmüyorsa

12 yaş altındaki iki çocuğa bir oda düşmüyorsa

Eurostat verilerine göre 2022 yılında AB’de halkın yüzde 17’si oda sayısının yetersiz olduğu evlerde yaşıyor.

En düşük Kıbrıs’ta

AB ülkeleri içinde bu oran en düşük Kıbrıs’ta (yüzde 2); en yüksekse Romanya’da (yüzde 41). Aday ve potansiyel adaylar dahil edildiğinde en yüksek oran yüzde 61’le Karadağ’da. Ardından Arnavutluk (yüzde 58) ve Sırbistan (yüzde 51) geliyor.

Türkiye 2021 verisiyle 35 ülke içinde 7’nci sırada yer alıyor. Diğer bazı ülkelerde bu oran şöyle: Yunanistan yüzde 28, İtalya yüzde 25, Almanya yüzde 11, Fransa yüzde 9 ve Hollanda yüzde 3.

AB’de toplam nüfusun yüzde 17’si aşırı kalabalık evlerde yaşarken bu oran 15-29 yaş arasındaki gençlerde yüzde 26’ya kadar çıkıyor.