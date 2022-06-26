Akşam Postası / 26 Haziran 2022

30’uncu İstanbul Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: En az 52 gözaltı

Bu sene 30’uncusu düzenlenen İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Gazeteciler dahil LGBTİ+ aktivistler gözaltına alındı.

Türeci ve Şahin çifti, kanser tedavisi için Türkiye’de klinik çalışma başlatıyor

Covid-19 aşısı BioNTech’i geliştiren Prof. Dr. Özlem Türeci ve Uğur Şahin, kanser tedavileri üzerindeki çalışmalarını Türkiye’ye de yaymak istediklerini söyledi. Çift, önümüzdeki yıl buradaki hastanelerde daha fazla klinik çalışma yapabilmek için somut adımlar attı.

‘Çete’ beşten büyükmüş: AKP’nin gözde şirketlerinin listesi

AKP iktidarı döneminde büyüyen şirketlerin kazandığı 444 ihaleyi inceleyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “11 firma için istisna olması gereken bir ihale usulü, artık genel olarak uygulanıyor ve burada devasa bir kamu zararı oluşuyor” dedi.

İmamoğlu’ndan Halk Ekmek’e ‘2 lira’ talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek yöneticisi Özgen Nama, artan maliyetlere karşın ekmeği 2 TL’den satmaya devam edeceklerini söyledi.

TOGG CEO’su ipucu verdi: Yerli otomobilden önce başka bir ürün çıkarılacak

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Mart 2023 sonrası satışa sunulması hedeflenen yerli otomobilden önce ‘dijital bir ürün’ çıkaracaklarını söyledi.

CHP, Erdoğan’ın adaylığında topa girmeyecek ama ‘senaryo’nun farkında

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağına dair tartışmaya ilişkin “Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceği iddiası, yapay bir tartışmadır. Biz buna girmeyiz. Hiç kimseye siyasi yasak peşinde değiliz. İktidar, yüksek yargıyı baskı ve kontrol altına alma senaryosunu uygulamaya hazırlanıyor” dedi.

Tenis klasiği Wimbledon tartışmaların gölgesinde başlıyor: Birçok seri başı ‘yasaklı’

Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Daniil Medvedev’in de aralarında bulunduğu Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının yasaklandığı Wimbledon Grand Slam Turnuvası yarın başlayacak.

Nerede o eski sonuçlar: Google’ın arama motoru ölüyor mu?

Google aramalarından şikayet edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Reklamları aşıp asıl sonuçlara gelemeyenler, gelse de aradığını bulamayanlar… İnternet dünyasını yakından takip edenler Google’ın arama motorunun eskisi gibi olmadığını söylüyor. Peki eski Google’a ne oldu, bundan sonra bizi ne bekliyor?