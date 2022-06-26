Tenis klasiği Wimbledon tartışmaların gölgesinde başlıyor: Birçok seri başı ‘yasaklı’

Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Daniil Medvedev’in de aralarında bulunduğu Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının yasaklandığı Wimbledon Grand Slam Turnuvası yarın başlayacak.

Fotoğraf: wimbledon.com

Britanya’nın başkenti Londra’nın ev sahipliğini üstlendiği Wimbledon, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Turnuvanın organizatörlerinin açıklamasına göre yasak kararı, Rusya’nın Ukrayna’ya Belarus destekli askeri müdahalesi nedeniyle alındı.

Erkeklerde dünya 1 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 4’üncü basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seri başı tenisçi turnuvada mücadele edemeyecek.

Erkeklerde Andrey Rublev (dünya 8 numarası), Karen Khaçanov (26), Aslan Karatsev (30), kadınlardaysa Anastasia Pavlyuçenkova (15), Victoria Azarenka (18), Daria Kasatkina (26) ve Veronika Kudermetova (29) da karardan etkilenecek.