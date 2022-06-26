Tenis klasiği Wimbledon tartışmaların gölgesinde başlıyor: Birçok seri başı ‘yasaklı’

Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Daniil Medvedev’in de aralarında bulunduğu Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının yasaklandığı Wimbledon Grand Slam Turnuvası yarın başlayacak.
Britanya’nın başkenti Londra’nın ev sahipliğini üstlendiği Wimbledon, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Turnuvanın organizatörlerinin açıklamasına göre yasak kararı, Rusya’nın Ukrayna’ya Belarus destekli askeri müdahalesi nedeniyle alındı.
Erkeklerde dünya 1 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 4’üncü basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seri başı tenisçi turnuvada mücadele edemeyecek.
Erkeklerde Andrey Rublev (dünya 8 numarası), Karen Khaçanov (26), Aslan Karatsev (30), kadınlardaysa Anastasia Pavlyuçenkova (15), Victoria Azarenka (18), Daria Kasatkina (26) ve Veronika Kudermetova (29) da karardan etkilenecek.