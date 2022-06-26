‘Çete’ beşten büyükmüş: AKP’nin gözde şirketlerinin listesi

AKP iktidarı döneminde büyüyen şirketlerin kazandığı 444 ihaleyi inceleyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “11 firma için istisna olması gereken bir ihale usulü, artık genel olarak uygulanıyor ve burada devasa bir kamu zararı oluşuyor” dedi.

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Son yıllarda iktidarın bazı önemli ihaleleri kanunda ‘doğal afetler, salgın hastalık’ istisnai durumlarda kullanılması gerektiği belirtilen ‘pazarlık usulü’yle düzenlenmesi tartışma konusu.

İktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran ve şirketlerse muhalefet tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor.

Yavuzyılmaz’ın çalışmasına göreyse ‘çete’ beşten büyük.

Birgün’den Hüseyin Çelik’in haberine göre CHP’li vekil, 2005 -2022 arasında yap-işlet-devret projeleri haricinde yapılan ihaleleri en fazla alan 11 şirketin, bu ihalelerin ne kadarını açık ihaleyle aldığını, ne kadarını ‘pazarlık usulü’, ne kadarını da ‘davet usulü’ aldığını tespit etti.

Şirketler şunlar: Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Makyol, Bayburt Grup, YDA, Çelikler, Yapı ve Yapı inşaat, Rönesans.

Araştırmaya göre aldıkları toplam ihale sayısı 444. Bu ihalelerin yüzde 19’unu açık ihaleyle, yüzde 81’ini ‘pazarlık usulü’yle aldılar.