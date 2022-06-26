İmamoğlu’ndan Halk Ekmek’e ‘2 lira’ talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek yöneticisi Özgen Nama, artan maliyetlere karşın ekmeği 2 TL’den satmaya devam edeceklerini söyledi.

Nama, “Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun bize talimatı şu: Zammı olabildiğince öteleyin. Öz kaynaklarınızla ne yapabiliyorsanız onu yapmaya çalışın” diye konuştu.

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Un, maya ve elektrik başta olmak üzere maliyet artışları üreticileri zorluyor.

İstanbul’da bazı ilçelerde 5 TL’ye satılmaya başlayan ekmeğe yeni zamlar da yolda. Fırıncılar maliyet artışları nedeniyle ekmeğin bu fiyatta da uzun süre kalamayacağını söylüyor.

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’a konuşan Nama, “İBB Halk Ekmek olarak biz zam yapmamak için direniyoruz. Şu anda bir ekmeğin maliyeti bize yaklaşık 3 lira. Yoksul kesimin tükettiği ekmekleri maliyetinin altında satıyoruz. Amacımız direnebildiğimiz kadar milyonlarca yurttaşımıza ekmeği 2 liradan verebilmek” dedi.