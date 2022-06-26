Robert De Niro, 20 yıl sonra İstanbul’a geldi: Burası film yapmak için harika bir yer

Dünyaca ünlü ABD’li aktör Robert De Niro, ortağı olduğu ve adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa’dan alan Nobu’nun Geleneksel Sake Seramonisi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi.

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Nobu İstanbul’un davetlisi olarak gelen De Niro, The Ritz-Carlton’da düzenlenen basın toplantısında kendine yöneltilen soruları yanıtladı.

De Niro İstanbul’a geldiği için mutlu olduğunu, daha önce birkaç kez daha İstanbul’a geldiğini ancak ziyaretlerinde yeterince uzun kalamadığını söyledi.

İstanbul’da olmanın harika olduğunu söyleyen aktör İstanbul’da bir film projesi olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, şu anda böyle bir planının olmadığını ancak çalışmayı sevdiği yönetmenlerden biri İstanbul’da çekilecek bir film senaryosuyla gelirse zevkle oynayabileceğini söyledi.

Robert De Niro, İstanbul’da en sevdiği yerin halı satılan çarşılar olduğunu dile getirerek, “Çok etkileyiciydi. Kızımı oraya götürmeyi istiyorum” dedi.

‘Bu şehrin bir büyüsü var’

Türk sineması hakkında bir fikri olmadığını ifade eden 78 yaşındaki De Niro, bu konudaki soruya cevap veremeyeceğini söyledi.

Ünlü aktör, “Türk filmi izlemedim. Hatta son dönemde film izlemiyorum. Buraya gelmeden önce birkaç Türk filmi izlemiş olmayı isterdim ancak üzgünüm, izlemedim” dedi.

İstanbul’un Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren coğrafi yapısına dikkati çeken De Niro şunları söyledi:

“Burası film yapmak için harika bir yer. Sadece bir hikaye gerek. Zor olan kısım bu. Şehir harika ve çok büyük. Çok büyük bir şehir. 20 yıl önceki ziyaretimde, buranın ne kadar büyük olduğu aklımda kalmış. Aracı sürüyorsunuz ve asla (yol) bitmiyor. Bugün havaalanına indiğimde de yine çok büyük olduğunu düşündüm. Her yerde olduğu gibi burada da anlatılması gereken büyük hikayeler var. Bu şehrin bir büyüsü var.”

‘(Instagram) Şaka mı yapıyorsunuz?

Al Pacino ile 50 yılı aşan dostluğuna da değinen De Niro, şunları dedi: “Biz arkadaşız. Her gün görüşmüyoruz ancak sağlam bir dostluğumuz var. Birbirimizle konuşmaktan her zaman çok zevk alıyoruz. Bu kariyerimizle ilgili de olabilir, karşılıklı tavsiye vermek ya da başka şeyler üzerine olabilir.”

Sosyal medya hesabı bulunmamasına yönelik soru üzerine ise şunları söyledi:

“(Instagram) Şaka mı yapıyorsunuz? Bu saçmalığın içinde olmak isteyeceğimi mi düşünüyorsunuz? Ben böyle mutluyum. Kim ihtiyaç duyuyor. Sen, o, diğeri… Benim ihtiyacım yok. Twitter? Hayır asla Twitter hesabım da yok. Eğer benim iznim dışında açtıysalar da hayır, Twitter hesabım yok. Lütfen. Bu korkunç. Dünyanın en büyük aptalı Twitter’da ve sanırım kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Nihayet susturdular onu.”