Akşam Postası / 26 Eylül 2021

Taksimetre dolandırıcılığı: Bakanlık İBB’den bilgi mi saklıyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 16 milyon İstanbullu ve turistlerin dolandırıldığı ‘taksimetre usulsüzlüğü’ konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) eksik bilgi vermeyi tercih etti.

Kılıçdaroğlu: ‘Millet ittifakı’na katılanların sayısı artabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘millet ittifakı’na katılanların sayısının artabileceğini söylerken, HDP’nin seçime ayrı girmekten yana olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Soyer: Vatan toprağına, ithal tohumları ve ilaç diye satılan zehirleri saçıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yakın zamana kadar atalık tohumlarımızı serptiğimiz vatan toprağına, ithal tohumları ve ilaç diye satılan zehirleri saçıyoruz” dedi.

Rapor: 1630 sınıf karantinada, 40 bin öğrenci yüz yüze eğitimden uzak

Öğrenci Veli Derneği, yüz yüze eğitim başlamasından bu yana en ez 1630 sınıfın karantinaya alındığını bildirdi.

CHP’li vekil hesapladı: Garanti ödemeleri ile en az 250 bin öğrenciye yurt yapılırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son beş yılda ‘yap, işlet, devret modeli’ ile gerçekleştirilen geçiş garantili projelere ödenen 14 milyar 248 milyon TL ile, yaklaşık 250 bin öğrenciye yurt yapılabileceğine dikkat çekti.

‘Aşı karşıtlığı mantık dışı’ diyen Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile olmak gerek

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten bilim insanlarıyla bir araya gelen Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, “Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek” dedi.

Diyabet hastasının ölümünde ihmal iddiası: Altı yıla kadar hapis istendi

Kahramanmaraş’ta hastanede ihmal sonrası yedi kişiye hem altı yıla kadar hapis istemiyle ceza davası, hem de 5 milyon lira talepli tazminat davası açıldı.

Çin’in en büyük kripto borsası hesapları kapatacak

Çin’in en büyük kripto para borsası Çinli kullanıcıların hesaplarını sene sonuna kadar kapatacağını açıkladı.

İsviçre eşcinsel evliliğe ‘Evet’ dedi

İsviçre’de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 64’ü ‘Evet’ oyu kullandı. Böylelikle İsviçre, dünyada yasanın geçtiği 30’uncu ülke oldu.

‘Perili ev’ çalışanı, çocuğu korkutmak için bıçakladı

ABD’de bir ‘korku evi’ çalışanı, kendisinden korkmayan ve bıçağının gerçek olmadığını söyleyen 11 yaşındaki çocuğu inandırmak için onu yanlışlıkla bıçakladı.