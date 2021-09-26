Çocuk Kitaplığı / Küçük Fare ile Kırmızı Duvar: Cesur olmak

AYNUR KOLBAY

Küçüklükten itibaren çevremiz o kadar çok önyargıyla, korkuyla, bilinmeyene karşı şüphe ve çekimserlikle çevrili ki, dayatmalardan kurtulup da kendi isteğimizle korkusuzca hareket etmek çoğu zaman büyük cesaret gerektirebiliyor. Yetişkinler olarak, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çocuklara yönelttiğimiz her söz, her davranış onların içinde büyük duvarların, kalıpların ve korkuların oluşmasına da vesile oluyor ne yazık ki.

Beta Kids’ten çıkan ‘Küçük Fare ile Kırmızı Duvar’ da, korku ve önyargı konulu çocuk kitaplarında sıkça karşılaştığımız ‘duvar‘ metaforu ile birleştiriyor hikâyeyi. Okuyucular, daha ilk sayfada gözün görebileceği kadar uzağa uzanan kırmızı bir duvar karşılıyor. Kimsenin hakkında bilgi sahibi olmadığı bu duvar, kitabımızın kahramanı olan Küçük Fare’de oldukça merak uyandırıyor. Ve başlıyor karşısına çıkan hayvanları sorgulamaya.

Duvarın ardında ne olduğunu çok merak eden Küçük Fare’nin karşısına çıkan her bir hayvan, farklı bir insan karakterinin de temsili oluyor adeta. Kimi duvarın arkasında olanları sorgulamaktan korkuyor, kimi duvarı kabullenmiş ve varlığından şikayetçi değil, kimi duvarın arkasını merak etmek için artık çok yaşlı olduğunu düşünüyor, kimi ise bunu sorgulamayı çok manasız buluyor, çünkü sorgulamadan çok daha mutlu olunduğuna inanıyor. Hepsi de ne zaman yapıldığından, ne kadar süredir orada olduğundan ve en önemlisi de ne işe yaradığından bihaber oldukları bu duvarı düşünmeyi çoktan bırakmışlar. Öteki tarafın tehlikeli, karanlık ve gidilmesi imkânsız bir yer olduğunu kabul etmişler.

Ancak günün birinde diğer taraftan mavi bir kuş uçup gelerek her şeyi değiştiriyor. Merakına daha fazla yenik düşemeyeceğini anlayan Küçük Fare, mavi kuşla birlikte duvarın öteki tarafını keşfe çıkıyor. Düşündüğünün, daha doğrusu kendine söylenenin aksine rengarenk ve güzel bir dünyayla karşılaşıyor.

Merakla ve cesaretle hareket etmenin, korkuyu her zaman yeneceğine dair güzel bir noktaya varan hikâye, müthiş göndermeler ve keşifler eşliğinde sona eriyor. Bilinmeyene karşı duyulan merakın büyüleyiciliğini, başkalarının dayatmasıyla değil de kendi istek ve inançlarının doğrultusunda hareket etmenin insanı sürprizlerle dolu güzelliklere çıkardığını da gözler önüne seriyor.

“Sen merakla bakıyorsun. Kendin için gerçeği keşfedecek kadar cesursun. Hayatında pek çok duvar olacak, Küçük Fare. Bazıları başkaları tarafından yapılacak ama çoğunu kendin yapacaksın…”

Çocukları cesur olmaya, merak duymaya ve sorgulamaya teşvik eden kitap, aynı zamanda yeni başlangıçlar ya da yeni maceralar yaşayacak çocuklar için de ön hazırlık olarak düşünülebilir. Okula başlamak üzere olan ama kaygı duyan, doktora gitmekten korkan, taşınmaktan ve gideceği yeni yerde kendisini neler beklediğinden endişelenen ya da benzeri pek çok farklı durumla karşı karşıya olan çocuklar için cesaretlendirici olabilir.

Korkularla yüzleşmek ve özgürlük üzerine çok geniş ve keyifli sohbetlere de sebep olabilecek kitap, 4 yaş ve üstü tüm okurlar için ufuk açıcı bir seçim.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Britta Teckentrup

Çizer adı: Britta Teckentrup

Sayfa sayısı: 32 sayfa

Yayınevi: Beta Kids