İsviçre eşcinsel evliliğe ‘Evet’ dedi

İsviçre’de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 64’ü ‘Evet’ oyu kullandı. Böylelikle İsviçre, dünyada yasanın geçtiği 30’uncu ülke oldu.

Fotoğraf: Reuters

Nüfusu 8,6 milyon olan ülkede yaklaşık 5,5 milyon kayıtlı seçmenin 3 milyona yakını referandum için sandık başına gitti.

Ulusal referandumda geçici sonuçlara göre eşcinsellerin evlenmesine ve evlat edinmelerine izin verilmesi için seçmenlerin yaklaşık yüzde 64’ü ‘Evet’, yüzde 36’sı ise ‘Hayır’ oyu kullandı.

Böylelikle eşcinsellerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları da evlat edinmelerine ilişkin düzenleme kabul edilmiş oldu.

AA’nın aktardığına göre İsviçre haber ajansı SDA-ATS’ye konuşan ‘Evet’ kampanyası direktörü Olga Baranova, yasaya halkın verdiği desteğin boyutunun kendisi için bile şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Ülkede Evanjelistlerin de dahil olduğu sağ kesimler, özellikle ‘çocukları olumsuz etkileyeceği’ gerekçesiyse kampanya aleyhinde çalışmıştı.

Öte yandan referandumda ülkedeki zengin kesimden alınan varlık vergisinin artırılması için yapılan oylamada ise halkın yaklaşık yüzde 65’i ‘Hayır’ oyu verdi.

Doğrudan demokrasiyle yönetilen İsviçre’de önergeler, 50 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor.