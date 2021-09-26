Kılıçdaroğlu: ‘Millet ittifakı’na katılanların sayısı artabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘millet ittifakı’na katılanların sayısının artabileceğini söylerken, HDP’nin seçime ayrı girmekten yana olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Haziran 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi muhalefet cephesinde adayın kim olacağı tartışması sürerken, son haftalarda HDP’nin ‘millet ittifakı’na dahil olup olmayacağı da gündem maddeleri arasında.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’a konuşan CHP liderinin açıklamasından satır başları şöyle:

‘Gerçeği söyleyemiyorlar’

* Bu iktidarın bittiğini kendileri de biliyor. Aslında saraydaki de biliyor. Etrafındaki beslemeler ellerindeki gücü, imkânları kaybetmemek için bu gerçeği kendisine söylemiyorlar. Hatta tam tersini söylüyorlar.

* Gelinen nokta, tam bir çoklu organ yetmezliğidir. Bizim sıklıkla vurguladığımız beş temel alandaki sorunlar giderek derinleşiyor. Demokrasi, toplumsal barış, ekonomi, eğitim, dış politika darmadağınık. Ama bunlar çözülemez değil. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. İktidarda bu yönde bir irade kalmadı. İşte yurtlar, böyle bir sorunun varlığını bile görmüyorlar.

‘Alternatif oluştu’

* Bu iktidarın alternatifi oluşmuştur. Bunu Saray’daki de görüyor. Bütün amacı oluşmuş olan yeni iktidar seçeneğini ortadan kaldırmak. Devletin, devlet kurumlarının imkânlarını da bunun için kullanmaktan çekinmiyorlar.

* Gerek sayın (İYİ Parti genel başkanı) Akşener’le gerek ‘millet ittifakı’nın öteki bileşenleriyle gerekse ittifak dışındaki muhalefet partileriyle yeni iktidar hedefli, temel sorunların çözüm yöntemleriyle ilgili sürekli görüşüyoruz. Bunlar kamuoyu önünde ya da ayrıca oluyor. Hem genel başkanlar hem genel başkan yardımcıları düzeyinde.

* ‘Millet ittifakı’na katılanların sayısı artabilir. Ama mesele sayı değil. İktidar hedefli, sorunlara çözüm üretme hedefli güçlü bir anlayış. Bu oluştu. Elbette her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphem yok. Bunu söyleme şekli değişik olabilir. Ben, “Dostlarımızla geleceğiz” diyorum; Meral hanım, “13’üncü cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak” diyor.

* HDP, ittifak bağlamında farklı bir siyaset yürütüyor. Bağımsız olarak seçime girmekten yana oldukları anlaşılıyor. Bu yöndeki düşüncelerinin ayrıntılarıyla hiç ilgilenmiyorum.