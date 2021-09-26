Profesör kıyası: Turkovac, Sinovac aşısıyla eşdeğer

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Akova, yerli aşı Turkovac’ın etkinlik düzeyini Çin’den satın alınan Sinovac aşısıyla kıyasladı.

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Çin’den alınan Sinovac aşısının hastalığı önlemedeki etkinlik oranının, Biontech’e göre daha düşük olduğuna dair birçok ülkeden farklı veriler geliyor. Şili’deki araştırmaya göre ise aşı ölümü önlemede yüzde 86 etkili. Yerli aşı Turkovac için de üçüncü faz çalışması geçen haziran ayında başlamıştı.

DHA’ya konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Akova, Turkovac’ın inaktif aşı olduğunu, inaktif aşıların mRNA aşılarına göre başlangıçta daha az miktarda antikor ürettiğini ifade etti.

Yerli aşının üçüncü faz çalışmasında bir süre görev alan profesör, “Virüsün değişik kesimlerine karşı daha yaygın antikor üretiyorlar. Turkovac aşısının Sinovac aşısı kadar etkili olacağını tahmin ediyorum” dedi.

DHA’ya konuşan Akova’nın açıklamasından satır başları şöyle:

* Aşının kullanılabilir hale gelmesi için üçüncü faz çalışmasın olumlu sonuçlanmalı. Eğer Sinovac aşısı kadar etkili olduğu gösterilirse, ondan daha az etkili olmadığı kanıtlanırsa o zaman tabii ki Turkovac aşısı onay alır. O zaman da üretim safhasına geçilecek. İnaktif aşıları üretmek çok kolay değil. Bunlar zahmetli işler. Büyük miktarda virüsle uğraşıyorsunuz. Buradaki en önemli basamak bu bilimsel çalışmanın aşı lehine sonuçlanması, aşının başarılı olduğu gösterilmesidir. Eğer istenen düzeyde gönüllüye ulaşılırsa, çalışma daha kısa sürede bitebilir.

Mutasyona uğramayan virüs kullanılıyor

* Turkovac aşısı en iyi şöyle kıyaslanabilir… Türkiye’de yaygın kullanılan Sinovac aşısıyla eşdeğer bir aşıdır. Aynı yöntemle hazırlanıyor. Sinovac aşısında Çin’deki bir hastadan izole edilmiş virüs. Buradaki bizim kendi hastalarımızdan elde edilen bir virüs. Ama bu virüs daha önceden hiç mutasyona uğramamış orijinal virüs. İlk salgın başladığında Vuhan’da ortaya çıkan esas virüs. Turkovac aşısının içerisindeki virüs de o. Turkovac aşısı da inaktif bir aşı.

* İnaktif aşıların şöyle özellikleri var; bunlar mRNA aşılarına göre, örneğin Biontech aşısına göre başlangıçta daha az miktarda antikor üretiyorlar. Ama virüsün değişik kesimlerine karşı daha yaygın antikor üretiyorlar. Genellikle bu aşıların etkileri daha kısa süreli oluyor. Sinovac’ta da gördüğümüz gibi ikinci dozdan üç-dört ay sonra kandaki antikor düzeyi azalıp yeni bir hatırlatma dozu gerekebiliyor. Sinovac aşısı için söylenen şeylerin hepsi Turkovac aşısı için de muhtemelen hazırlanması, etkisi, etkisinin süresi açısından söylenebilecek durumlardır. Benzer sonuçlar çıkacağını tahmin ediyorum. Turkovac aşısının Sinovac aşısı kadar etkili olacağını tahmin ediyorum.

* Delta varyantına karşı yüzde 100 koruyucu aşı yok. Sinovac’ta da bir süre sonra antikor azalıyor ama yine de koruyuculuğu devam ettiriyor. Şimdi aynı durumun Turkovac aşısı için de olması beklenebilir. Aslında bu bilimsel çalışmanın sonuçlanması bu açıdan da önemli çünkü şu anda Türkiye’de hakim olan virüs Delta varyantı. Dolayısıyla her iki aşının Sinovac ve Turkovac aşısının Delta varyantına karşı koruyucu olduğu gösterilirse başarılı olacağı sonucuna varabiliriz. Tabii o sonucu beklemek lazım.