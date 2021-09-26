CHP’li vekil hesapladı: Garanti ödemeleri ile en az 250 bin öğrenciye yurt yapılırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son beş yılda ‘yap, işlet, devret modeli’ ile gerçekleştirilen geçiş garantili projelere ödenen 14 milyar 248 milyon TL ile, yaklaşık 250 bin öğrenciye yurt yapılabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’de kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde hızlı bir şekilde arttı. Evlerin çoğu ‘elverişli konut’ kriterlerine uymuyor ancak kira fiyatları fahiş oranda. Öğrencilerin barınabileceği yurt sayıları da yeterli değil. Özel yurtların fiyatları da ciddi oranda zamlandı.

Birçok öğrenci barınma sorunuyla karşı karşıya. Bu krize dikkat çekmek isteyen bazı öğrencilerin başlattığı ‘Barınamıyoruz Hareketi’ sokakta yatma eylemi başlattı.

CHP’li Akın ise geçiş garantileri için ödenen tutarlarla öğrencilere ne kadar yurt yapılabileceğini hesapladı.

Hazine’den 14 milyar 248 milyon tutarında ödeme

Buna göre Kuzey Marmara Otoyolu’na (KMO) Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere verilen araç geçiş garantisi nedeniyle son beş yıl boyunca köprü ve otoyollar için yapılan ödemenin toplam tutar 3 milyar 782 milyon lira oldu.

Gebze – İzmir Otoyolu’na Osmangazi Köprüsü de dahil olmak üzere verilen garanti kapsamında 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan toplam ödemenin toplam tutarı ise 9 milyar 469 milyon lira. 2016’da hizmete açılan Avrasya Tüneli’ne dört yıl boyunca ödenen garanti tutarı 847 milyon lira oldu. 2020 yılında hizmete açılan Ankara-Niğde Karayolu için de bir yılda 150 milyon lira garanti ödemesi gerçekleşirken yalnızca köprü ve otoyollar için 2016-2020 yılları arasında Hazine’den toplam 14 milyar 248 milyon lira tutarında ödeme yapıldı.

Yüzlerce yurt yapılabilirdi

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre garanti tutarların israf harcamalara yol açtığı kaydedilen çalışmada şu tespitlere yer verildi: “Resmi ihale bilgilerine göre 2020 yılında bin kontenjanlı öğrenci yurdunun maliyeti 50 milyon lira ile 60 milyon lira arasında değişti. Maliyetin 50 milyon lira olduğu kabul edildiğinde 285 adet bin kontenjanlı yurt yapılabiliyor. Garanti ödemeleriyle yurt yapılsaydı yaklaşık 250 bin öğrenciye barınma imkânı sağlanabilirdi.”



Yeni akademik yılın başlamasıyla üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununun nedeni olarak iktidarın yeteri kadar yurt yapmamasına işaret Akın şunları dile getirdi: “Biz yatırımlara değil, kimsenin kullanmadığı adeta israfa dönüşen ve verilen garantiler nedeniyle yıllarca vatandaşın sırtına yük olmaya devam edecek projelere karşıyız. İktidar vatandaşların vergileriyle olu şan kamu kaynağını öğrenciler için değil yandaş şirketler için kullanmayı tercih ediyor.”