‘Perili ev’ çalışanı, çocuğu korkutmak için bıçakladı

ABD’de bir ‘korku evi’ çalışanı, kendisinden korkmayan ve bıçağının gerçek olmadığını söyleyen 11 yaşındaki çocuğu inandırmak için onu yanlışlıkla bıçakladı.

Ohio’daki panayır alanında hizmet veren ‘Cehennemin yedi katı’ isimli ünlü korku evinde bıçaklanan çocuğun annesi Karen Bednarski yaşananları CNN’e anlattı: ”Korku evinde çalışan aktör oğluma doğru korkutmak için elinde bir bıçakla yürüdü. Ama oğlum ona, ‘Bu sahte, korkmuyorum’ diye cevap verdi.”

Bednarski’nin anlattığına göre bu noktadan sonra ise işler gerçekten ‘korkutucu’ bir hal aldı. Bıçağın gerçek olduğunu göstermek için çocuğun ayaklarının çevresini bıçaklayan Christopher Pogozelski isimli çalışan, yanlışlıkla çocuğun baş parmağını yaraladı.

Diğer çalışanların müdahalesi sonrası çocuk hemen ilk yardım alanına götürüldü. Bıçak darbesinden sandaleti sayesinde hafif yara alan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Korku evinin müdürü ayağı bandajlanan çocuğun daha sonra etkinliğe devam ettiğini söylerken, anne Bednarski, ”Devam ettik çünkü olay çıkarmak istemedim. Bunu makul bir şekilde çözmeyi amaçladım” dedi.

Korku evinden yapılan açıklamada, etkinlik sırasında hiçbir gerçek kesici delici aletin kullanılmadığı belirtilirken, söz konusu bıçağın çalışan tarafından kurallara aykırı olarak taşındığı bildirildi. Çalışanın işle ilişiği kesilirken, polis tarafından da soruşturma başlatıldı.