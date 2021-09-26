Diyabet hastasının ölümünde ihmal iddiası: Altı yıla kadar hapis istendi

Kahramanmaraş’ta hastanede ihmal sonrası yedi kişiye hem altı yıla kadar hapis istemiyle ceza davası, hem de 5 milyon lira talepli tazminat davası açıldı.

Hatice Timurkaan (Fotoğraf: DHA)

Diyabet hastası 65 yaşındaki Hatice Timurkaan, 2018’de özel hastanede kesilen iki ayak parmağına pansuman yaptırmak için aynı yıl kasım ayında başka bir özel hastaneye gitti. Burada vücudunda enfeksiyon tespit edilen kadın yoğun bakıma alındı ancak aralık ayında hayatını kaybetti.

Bunun üzerine Timurkaan’ın kızı Cennet Taşdemir’in şikayeti üzerine Kahramanmaraş başsavcılığı, kadının parmaklarını kesen doktor ile öldüğü hastanedeki idareci ve doktorlar dahil yedi kişi hakkında soruşturma başlattı. Şüpheliler tıbbi ihmal iddiasını reddetti.

Çelişkili iki rapor

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, hastanedeki uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu ancak hastanın öldüğü zaman yeniden canlandırma işlemi sırasında yoğun bakım ünitesinde görevli doktorun hastanede bulunmamasının tıp kurallarına göre hatalı kabul edildiği kaydedildi.

Raporda, bu tıbbi hatanın kişinin ölümüyle illiyetinin bulunmadığı kaydedildi.

Cennet Taşdemir’in talebi üzerine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda ise şüphelilerin kusurların bulunduğu belirtildi.

Dava açıldı

Savcılık, yedi kişi hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Kahramanmaraş 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, raporlardaki çelişkinin yargılamayla giderilebileceği, dava için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu belirtildi. İlk duruşma aralık ayında yapılacak.

Kızı anlattı

Diş hekimi Cennet Taşdemir, başından beri ölümde doktorlar ve hastanenin ihmalini dile getirdiklerini, ‘iki yıldan fazla süren mücadelenin sonunda’ dava açıldığını belirtti.

Taşdemir, şunları söyledi: “Anneme pansuman yapılırken hastane enfeksiyonu bulaştırıldığını, tedavisine geç başlandığını, daha sonra yanlış teşhis nedeniyle bacağının kesildiğini ama bu bacağı kesme operasyonunu da o hastanede olan resmi kayıtlı bir doktor tarafından değil de başka bir doktor tarafından yapıldığını, bizden izin alınmadığını, en son 3’üncü derecede yoğun bakımda yatarken annemin vefatı sırasında başında bir doktorun olmadığını, nöbetçi doktorun saat 00:00 civarında orayı terk ettiğini, annem fenalaşınca hemşirelerin çağırmasına rağmen gelmediğini ve bize annemin vefatından saatler sonra haber verildiğini artık ispat etmiş bulunuyoruz.

5 milyon lira talebi

Bizim davamız, bir doktorun diğer doktorlara karşı açmış olduğu emsal bir dava. Taksirle adam öldürmekten hastane sahibi ve altı doktor hakkında açılan davanın her duruşmasına katılacağım. Hakim karşısında onlara soru sormak istiyorum ve verecekleri cevapları çok merak ediyorum. Bizim gibi yüreği yananlara emsal teşkil edeceği için davamızın sonuna kadar arkasındayız. Bu vatandaşların futbol topu gibi oynadıkları annemin kıyafetlerini hala kokusu gitmesin diyerek yıkamadık. Ceza davamız dışında açılmış bir de 5 milyon liralık tazminat davamız var. Bu tazminat davasının sonucu da Türkiye’de yaşanan birçok vakalar için emsal teşkil edecek.”